Piratage de Foxconn : Apple finalement concernée !

Qu’en penser ?



Pour le moment, cette fuite ne semble pas catastrophique pour Apple sur le plan technique. Mais le véritable problème est probablement ailleurs : elle révèle à quel point les infrastructures IA deviennent désormais des actifs stratégiques majeurs pour les géants technologiques.



Et dans une industrie où la bataille de l’intelligence artificielle se joue aussi sur les serveurs, le cloud et la puissance de calcul, ce type de cyberattaque risque de devenir beaucoup plus sensible dans les années à venir.