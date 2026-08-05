Private Relay a une faille et ne vous cache pas complètement

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas remarquer le décalage entre la promesse et le résultat. Private Relay est vendu comme une protection contre le pistage, et il laisse filer par trois canaux exactement ce qu'il est censé masquer. Rien de tout ça ne relève de l'exploit spectaculaire, il s'agit de fonctions web parfaitement documentées qui ont simplement été branchées à côté du proxy. Le correctif existe déjà chez Psylo, le navigateur des deux chercheurs, qui bloque le préchargement DNS et désactive les deux autres fonctions par défaut. Il ne reste plus à Apple qu'à en faire autant dans WebKit.