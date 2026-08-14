Le site des Impôts victime d’une cyberattaque : quelles données ont été dérobées ?

UNE INTRUSION REMONTANT À LA FIN JUIN

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PLUS DE 678 000 PERSONNES CONCERNÉES ?

LES PERSONNES TOUCHÉES SERONT CONTACTÉES

Qu’en penser ?



Au-delà du nombre de victimes, encore incertain, la nature potentielle des informations récupérées rend cette attaque particulièrement préoccupante. Des données d’identité combinées à des adresses et à des informations patrimoniales peuvent notamment faciliter des campagnes de phishing beaucoup plus crédibles et personnalisées.



La priorité sera donc de déterminer précisément quelles informations ont quitté les systèmes de la DGFiP. En attendant, une prudence accrue s’impose face aux courriels, SMS ou appels prétendant provenir des impôts, surtout s’ils utilisent des informations personnelles pour donner une apparence de légitimité à leur demande.

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Nouvelle fuite de données particulièrement sensible en France. Cette fois, c’est le(DGFiP), derrière notamment Impots.gouv.fr, qui a été compromis. L’incident remonte à laet aurait débuté par unepermettant à un attaquant d’obtenir un accès illégitime au système de l’administration fiscale. Celui-ci avait bien été repéré à l’époque et son accès interrompu, mais l’étendue de ses activités n’avait visiblement pas encore été identifiée.La situation a pris une nouvelle dimension, lorsqu’. Les nouvelles vérifications menées par l’administration ont alors établi que l’intrusion avait permis de. Bercy ne précise pour le moment ni la nature exacte des informations dérobées, ni le nombre de personnes touchées.Les chiffres avancés en dehors de l’enquête officielle sont déjà importants. Le site spécialiséestime queLe pirate prétend notamment avoir récupéré des, des, des adresses ainsi que desrelatives aux biens détenus. Selon les éléments publiés autour de la revendication, une partie des données pourrait provenir deayant contacté l’administration fiscale pour une réclamation ou une question technique.Ces affirmations doivent cependant être distinguées des informations confirmées par Bercy,. Toutefois,a signalé jeudi soir, qui concernerait cette fois près de deux millions de propriétaires immobiliers et fonciers. À ce stade, cette nouvelle revendication n’est pas confirmée par le ministère.La DGFiP indique avoir renforcé les restrictions appliquées à son système afin d’empêcher de nouvelles connexions non autorisées. Ses équipes travaillent avec les services spécialisés du ministère de l’Économie ainsi qu’avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) pourLes contribuables effectivement concernés doivent recevoir une, avec le détail des catégories de données susceptibles d’avoir été consultées ou récupérées et les éventuelles précautions à prendre.