Le site des Impôts victime d’une cyberattaque : quelles données ont été dérobées ?
Par Laurence - Publié le
La Direction générale des finances publiques a été victime d’une intrusion informatique à la fin du mois de juin. Bercy vient d'annoncer que l’attaquant a pu accéder à des informations concernant des particuliers et des entreprises, mais également en extraire. L’ampleur exacte de la fuite reste à déterminer...
Nouvelle fuite de données particulièrement sensible en France. Cette fois, c’est le système informatique de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), derrière notamment Impots.gouv.fr, qui a été compromis. L’incident remonte à la fin du mois de juin 2026 et aurait débuté par une usurpation d’identité permettant à un attaquant d’obtenir un accès illégitime au système de l’administration fiscale. Celui-ci avait bien été repéré à l’époque et son accès interrompu, mais l’étendue de ses activités n’avait visiblement pas encore été identifiée.
La situation a pris une nouvelle dimension mercredi 12 août, lorsqu’un pirate a publiquement revendiqué l’opération. Les nouvelles vérifications menées par l’administration ont alors établi que l’intrusion avait permis de consulter mais aussi d’extraire des données relatives à des particuliers et à des professionnels. Bercy ne précise pour le moment ni la nature exacte des informations dérobées, ni le nombre de personnes touchées.
Les chiffres avancés en dehors de l’enquête officielle sont déjà importants. Le site spécialisé French Breaches estime que 678 437 personnes pourraient être concernées, dont 392 867 particuliers et 285 570 professionnels.
Le pirate prétend notamment avoir récupéré des noms, des dates de naissance, des adresses ainsi que des informations foncières et cadastrales relatives aux biens détenus. Selon les éléments publiés autour de la revendication, une partie des données pourrait provenir de dossiers d’usagers ayant contacté l’administration fiscale pour une réclamation ou une question technique.
Ces affirmations doivent cependant être distinguées des informations confirmées par Bercy, les investigations étant officiellement toujours en cours. Toutefois, French Breaches a signalé jeudi soir une seconde fuite potentiellement liée à la DGFiP, qui concernerait cette fois près de deux millions de propriétaires immobiliers et fonciers. À ce stade, cette nouvelle revendication n’est pas confirmée par le ministère.
La DGFiP indique avoir renforcé les restrictions appliquées à son système afin d’empêcher de nouvelles connexions non autorisées. Ses équipes travaillent avec les services spécialisés du ministère de l’Économie ainsi qu’avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) pour déterminer précisément l’ampleur de l’incident.
Les contribuables effectivement concernés doivent recevoir une notification individuelle, avec le détail des catégories de données susceptibles d’avoir été consultées ou récupérées et les éventuelles précautions à prendre. L’administration fiscale va également signaler officiellement l’incident à la CNIL et déposer plainte.
Au-delà du nombre de victimes, encore incertain, la nature potentielle des informations récupérées rend cette attaque particulièrement préoccupante. Des données d’identité combinées à des adresses et à des informations patrimoniales peuvent notamment faciliter des campagnes de phishing beaucoup plus crédibles et personnalisées.
La priorité sera donc de déterminer précisément quelles informations ont quitté les systèmes de la DGFiP. En attendant, une prudence accrue s’impose face aux courriels, SMS ou appels prétendant provenir des impôts, surtout s’ils utilisent des informations personnelles pour donner une apparence de légitimité à leur demande.
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UNE INTRUSION REMONTANT À LA FIN JUIN
Nouvelle fuite de données particulièrement sensible en France. Cette fois, c’est le système informatique de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), derrière notamment Impots.gouv.fr, qui a été compromis. L’incident remonte à la fin du mois de juin 2026 et aurait débuté par une usurpation d’identité permettant à un attaquant d’obtenir un accès illégitime au système de l’administration fiscale. Celui-ci avait bien été repéré à l’époque et son accès interrompu, mais l’étendue de ses activités n’avait visiblement pas encore été identifiée.
La situation a pris une nouvelle dimension mercredi 12 août, lorsqu’un pirate a publiquement revendiqué l’opération. Les nouvelles vérifications menées par l’administration ont alors établi que l’intrusion avait permis de consulter mais aussi d’extraire des données relatives à des particuliers et à des professionnels. Bercy ne précise pour le moment ni la nature exacte des informations dérobées, ni le nombre de personnes touchées.
PLUS DE 678 000 PERSONNES CONCERNÉES ?
Les chiffres avancés en dehors de l’enquête officielle sont déjà importants. Le site spécialisé French Breaches estime que 678 437 personnes pourraient être concernées, dont 392 867 particuliers et 285 570 professionnels.
Le pirate prétend notamment avoir récupéré des noms, des dates de naissance, des adresses ainsi que des informations foncières et cadastrales relatives aux biens détenus. Selon les éléments publiés autour de la revendication, une partie des données pourrait provenir de dossiers d’usagers ayant contacté l’administration fiscale pour une réclamation ou une question technique.
Ces affirmations doivent cependant être distinguées des informations confirmées par Bercy, les investigations étant officiellement toujours en cours. Toutefois, French Breaches a signalé jeudi soir une seconde fuite potentiellement liée à la DGFiP, qui concernerait cette fois près de deux millions de propriétaires immobiliers et fonciers. À ce stade, cette nouvelle revendication n’est pas confirmée par le ministère.
LES PERSONNES TOUCHÉES SERONT CONTACTÉES
La DGFiP indique avoir renforcé les restrictions appliquées à son système afin d’empêcher de nouvelles connexions non autorisées. Ses équipes travaillent avec les services spécialisés du ministère de l’Économie ainsi qu’avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) pour déterminer précisément l’ampleur de l’incident.
Les contribuables effectivement concernés doivent recevoir une notification individuelle, avec le détail des catégories de données susceptibles d’avoir été consultées ou récupérées et les éventuelles précautions à prendre. L’administration fiscale va également signaler officiellement l’incident à la CNIL et déposer plainte.
Qu’en penser ?
Au-delà du nombre de victimes, encore incertain, la nature potentielle des informations récupérées rend cette attaque particulièrement préoccupante. Des données d’identité combinées à des adresses et à des informations patrimoniales peuvent notamment faciliter des campagnes de phishing beaucoup plus crédibles et personnalisées.
La priorité sera donc de déterminer précisément quelles informations ont quitté les systèmes de la DGFiP. En attendant, une prudence accrue s’impose face aux courriels, SMS ou appels prétendant provenir des impôts, surtout s’ils utilisent des informations personnelles pour donner une apparence de légitimité à leur demande.
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