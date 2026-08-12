Des robots autonomes vont assurer la livraison de vos colis en France

LA FRANCE OUVRE LA ROUTE AUX ROBOTS DE LIVRAISON

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DES ROBOTS CAPABLES DE TRANSPORTER UNE TONNE

LA FRANCE N’ATTEND PAS L’EUROPE

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LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS ONT DÉJÀ UNE LONGUEUR D’AVANCE

Qu’en penser ?



Ces robots pourraient avoir un véritable intérêt pour les tournées répétitives du dernier kilomètre, notamment entre des centres logistiques, des commerces ou des points de retrait.



Leur arrivée dans les rues françaises dépendra cependant beaucoup des choix des collectivités et de leur capacité à cohabiter avec les autres véhicules. L’homologation ouvre désormais la porte ; leur déploiement à grande échelle prendra probablement davantage de temps.

Le ministère des Transports vient en effet de. Cela ne signifie pas qu’ils pourront immédiatement circuler partout, mais le texte crée le cadre nécessaire à leur déploiement.Ces véhicules électriques sont principalement, autrement dit la dernière partie du trajet séparant un entrepôt ou un centre logistique du destinataire. L’objectif affiché est de rendre ces livraisons plus propres et plus silencieuses, tout en limitant l’utilisation de camionnettes traditionnelles dans les zones urbaines.Il ne faut toutefois. Selon leur catégorie, les modèles autorisés pourront atteindre 4 mètres de long, 2 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Leur charge utile pourra aller jusqu’à 1 000 kg, avec une autonomie suffisante pour réaliser des livraisons sur plusieurs dizaines de kilomètres.Leur homologation ne leur donnera pas pour autant accès à l’ensemble du réseau routier. Les collectivités territoriales conserveront la possibilité de définir les zones et les itinéraires sur lesquels leur circulation sera autorisée.. L’ONU et l’Union européenne travaillent actuellement sur leurs propres règles concernant l’homologation de ces véhicules, mais celles-ci ne sont pas encore finalisées. Comme pour plusieurs autres sujets, la France choisi de mettre en place son propre dispositif sans attendre, afin de ne pas freiner les constructeurs qui développent déjà cette technologie.Pour le ministre des Transports Philippe Tabarot,. Le pays possède effectivement une certaine expérience en matière de véhicules autonomes, avec de nombreuses expérimentations menées depuis plusieurs années, notamment par les entreprises françaises Navya et EasyMile.La France est toutefois loin d’être la première à expérimenter ce type de livraison., deux pays où les véhicules sans conducteur ont pris une avance importante.Des entreprises américaines commedéveloppent déjà leurs propres solutions, tandis que le chinois Neolix déploie également des véhicules autonomes destinés à la livraison.Il faudra désormais que les différents modèles obtiennent leur homologation, puis que les collectivités déterminent précisément où ils pourront circuler.