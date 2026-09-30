Piratage des impôts : l’ANSSI détaille les failles qui ont permis le vol massif de données

QU’EN PENSER ?



Le rapport apporte surtout une précision importante sur les attaques de cet été. Selon l’ANSSI, la compromission de la DGFiP n’est pas le résultat d’une attaque techniquement sophistiquée, mais de l’enchaînement de plusieurs faiblesses : identifiants volés, authentification insuffisante, cloisonnement trop permissif et détection incomplète.



Il montre également que la cybersécurité d’une administration ne peut plus être envisagée isolément. La compromission d’un ordinateur personnel, d’un partenaire privé ou d’un autre ministère peut devenir le point de départ d’une attaque contre un système pourtant distinct. Le plan de remédiation devra donc agir autant sur les protections techniques de la DGFiP que sur la circulation des accès et des alertes entre les différentes entités de l’État.