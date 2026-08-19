Impôts, cadastre, successions, éducation nationale : de nouvelles fuites confirmées

QU’EN PENSER ?



Au-delà du nombre de personnes concernées, c’est l’accumulation de ces incidents en quelques semaines qui devient préoccupante. Données fiscales, cadastrales, successorales, mais aussi informations personnelles et scolaires concernant potentiellement plus d’un million d’élèves : leur nature et leur complémentarité pourraient notamment permettre de construire des tentatives de phishing particulièrement crédibles.



Ces différentes affaires ne concernent pas nécessairement les mêmes systèmes ni les mêmes méthodes d’attaque. Leur succession soulève néanmoins des questions sur les moyens et les protections mis en place par l’État pour sécuriser des bases contenant des millions de données personnelles. Les investigations en cours devront maintenant déterminer l’ampleur exacte de chaque fuite, mais aussi comprendre comment plusieurs services publics ont pu être compromis dans un laps de temps aussi court.