Piratage des impôts : comment savoir si on est concerné

UNE ENQUÊTE OUVERTE PAR LE PARQUET DE PARIS

QUELLES DONNÉES ONT ÉTÉ VOLÉES ?

LES 678 000 USAGERS CONTACTÉS À PARTIR DE LUNDI

UNE NOUVELLE ALERTE SUR LA CYBERSÉCURITÉ DE L’ÉTAT

Qu’en penser ?



L’impossibilité d’utiliser directement les informations volées pour entrer dans les comptes Impots.gouv.fr constitue évidemment un point rassurant. La nature des données récupérées reste néanmoins préoccupante : connaître le revenu fiscal de référence, le quotient familial ou le taux de prélèvement d’une personne permet de construire des messages frauduleux particulièrement convaincants.



Les 678 000 victimes devront donc être particulièrement attentives aux prochains courriels, SMS et appels prétendant provenir de l’administration. Mais l’affaire dépasse désormais largement leur cas individuel : après plusieurs incidents touchant des organismes publics, la capacité de l’État à protéger des bases contenant des millions de données personnelles revient une nouvelle fois au centre des interrogations.

Les conséquences de la cyberattaque contre la Direction générale des finances publiques (DGFiP) continuent de s’accumuler.sur l’intrusion informatique révélée quelques jours plus tôt par Bercy.Les investigations ont été confiées à(Ofac). Elles portent notamment sur la récupération illégale d’informations présentes dans un système informatique de l’État contenant des données personnelles. La justice examine également uneen vue de préparer un délit passible d’au moins cinq années d’emprisonnement.L’attaque remonte à la. L’administration fiscale estime avoir été confrontée à une opération d’un niveau de sophistication supérieur à celles observées précédemment.. Pour les contribuables, les informations récupérées comprennent notamment les noms et prénoms, mais aussi le quotient familial, le revenu fiscal de référence et le taux de prélèvement à la source. Un ensemble, susceptible de donner beaucoup de crédibilité à de futures tentatives d’escroquerie personnalisées.Elles comprennent notamment le numéro SIREN ainsi que les adresses de l’entreprise ou de son mandataire.Amélie Verdier, directrice générale des finances publiques, a néanmoins apporté une précision importante :. Le principal risque immédiat se situe donc davantage du côté de l’usurpation d’identité et du phishing.Matignon a confirmé queLes messages devront notamment préciser les risques associés à l’incident et les précautions à prendre face à d’éventuelles tentatives d’usurpation d’identité.Mais le gouvernement veut égalementune telle intrusion a pu prendre cette ampleur. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué pour lundi après-midi une cellule interministérielle de crise, qu’il présidera en visioconférence sécurisée. Le ministre des Comptes publics David Amiel a parallèlement demandé à l’administration de formuler desL’affaire intervient surtout dans un. Plusieurs organismes publics français, dont l’ANTS et l’Insee (sans parler de France Travail), ont récemment été confrontés à des incidents informatiques. Selon les données decitées autour de cette affaire,, ce qui placerait le pays au premier rang européen et au deuxième rang mondial.