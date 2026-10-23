Vous jouez à Street Fighter 6 ? Votre compte Capcom a sûrement fuité

On en dit quoi ?



Trois jours entre la détection et l'annonce publique, c'est une réactivité qu'on aimerait voir plus souvent, et Capcom n'a pas cherché à minimiser les chiffres. Mais l'éditeur s'était déjà fait rançonner en novembre 2020, et six ans plus tard un inconnu se promène encore dans ses serveurs, avec cette fois des mots de passe modifiés. Méfiez-vous de tout ce qui ressemblera à un email Capcom ces prochaines semaines, les arnaqueurs ont maintenant tout ce qu'il faut pour être convaincants.