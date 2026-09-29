MàJ : Apple corrige une faille de sécurité déjà exploitée sur iPhone, iPad et Mac

UNE FAILLE PERMETTANT D’EXÉCUTER DU CODE

APPLE CONFIRME DES ATTAQUES TRÈS CIBLÉES

attaque extrêmement sophistiquée

IOS 27 ET MACOS 27 NE SEMBLENT PAS CONCERNÉS

L’IA ACCÉLÈRE AUSSI LA COURSE AUX CORRECTIFS

QU’EN PENSER ?



Même si Apple évoque ici une attaque extrêmement sophistiquée et limitée à quelques personnes ciblées, la publication de la vulnérabilité change quelque peu la situation. Les utilisateurs restant sous iOS ou iPadOS 26, macOS Tahoe 26 ou macOS Sequoia ont donc tout intérêt à installer rapidement les nouvelles versions. Et cette faille rappelle surtout que rester sur une ancienne génération du système n’est pas nécessairement problématique… à condition de continuer à installer les mises à jour de sécurité proposées par Apple.

Si vous avez choisi de rester sous iOS 26 plutôt que de passer à iOS 27,Apple corrige en effet une vulnérabilité identifiée sous la référence CVE-2026-86950 et touchant CoreGraphics, l’un des composants graphiques de ses systèmes. Au passage, notons que la faille a été signalée à Apple par Meta Product Security.Concrètement, le traitement d’un fichier spécialement conçu pouvait provoquer une écriture hors limites en mémoire. Il était alors possible de parvenir à. Ce type de vulnérabilité devient évidemment particulièrementlorsqu’il peut être déclenché simplement par le traitement d’un fichier piégé.D'après Cupertino, elle aurait déjà été exploitée dans le cadre d’unevisant certaines personnes spécifiquement ciblées utilisant des versions d’iOS antérieures à iOS 27.La firme ne donne toutefois. Tout indique donc une campagneplutôt qu’une attaque à grande échelle. Mais maintenant que l’existence de la vulnérabilité est publique, elle pourrait évidemment intéresser d’autres groupes cherchant à reproduire son exploitation.Bonne nouvelle pour les utilisateurs ayant déjà effectué la transition vers les nouveaux systèmes :Apple a également publié aujourd’hui. Pour ces versions, la firme indique qu’aucune entrée CVE n’est actuellement publiée. iOS 27.0.1 corrige notamment les problèmes de Face ID et de redémarrage rencontrés par certains possesseurs d’iPhone 18 Pro et Pro Max. Sur Mac, Apple propose parallèlementCette publication intervient dans un contexte particulier. Apple a reconnu ces derniers mois que lamodifiait son calendrier en matière de sécurité.Ces outils peuvent aider les chercheurs à identifier plus rapidement des vulnérabilités, mais ils peuvent égalementLa firme californienne avait ainsi expliqué en juin avoir publié certains correctifs plus tôt que prévu afin de réduire la fenêtre durant laquelle une vulnérabilité connue peut être transformée en attaque.