Apple corrige 329 failles de sécurité d’un coup : votre iPhone est-il concerné ?

329 failles corrigées dans les systèmes Apple

Et plus précisément

WebKit reste une cible privilégiée

Les anciens iPhone bénéficient aussi de correctifs

Qu’en penser ?



329 vulnérabilités corrigées en une seule journée : un chiffre impressionnant qui rappelle la complexité des systèmes actuels. Certaines failles touchaient des composants sensibles, comme la caméra, Siri ou Apple Intelligence. Apple continue également de protéger ses anciens appareils, une bonne nouvelle pour leurs utilisateurs. Ces correctifs rappellent surtout l’importance de maintenir ses appareils à jour, après avoir effectué une sauvegarde de ses données.

À chaque nouvelle version de ses systèmes, Apple publie un document détaillant les vulnérabilités de sécurité corrigées. Et une fois encore, la liste est fort longue !Comme certaines vulnérabilités concernent plusieurs systèmes d’exploitation, ces failles représentent au total 1 265 références CVE dans les différents bulletins publiés par Apple.Ce bilan pourrait également évoluer, Apple complétant régulièrement ses bulletins de sécurité après leur publication. Les correctifs concernent pratiquement tout l’écosystème :i. Elle en profite également pour ajouter des mises à jour concernant plusieurs anciennes versions de ses systèmes, notammentParmi les vulnérabilités les plus préoccupantes figure, utilisé pour le traitement des contenus multimédias. Selon les données d'Apple, une application malveillante pouvait exploiter cette vulnérabilité pour accéder à la caméra d’un appareil sans autorisation. Le problème concernait plusieurs catégories de produits, notamment lesUne autre faille, référencée. Elle pouvait permettre à un attaquant distant d’accéder à des données sensibles sur certains iPhone et iPad compatibles. Du côté du Mac, Apple a également corrigé une vulnérabilité de Siri dans macOS Tahoe, identifiée sous la référence CVE-2026-43736. Cette dernière pouvait permettre à une application d’accéder à des informations personnelles sensibles.Leur correction vise aussi à empêcher toute exploitation future.Comme souvent, plusieurs correctifs concernent également WebKit, le moteur de rendu utilisé notamment par Safari. Certaines de ces vulnérabilités pouvaient permettre l’exécution de code arbitraire lors de la consultation de contenus web spécialement conçus. Autrement dit, une page malveillante pouvait potentiellement servir de point d’entrée à une attaque., notamment grâce aux recherches menées par des spécialistes de la sécurité. La firme crédite d’ailleurs plusieurs outils et équipes utilisantpour la découverte de certaines vulnérabilités corrigées dans cette nouvelle série de mises à jour.Ces recherches s’inscrivent dans un contexte marqué par la découverte de chaînes d’exploitation particulièrement sophistiquées, comme Coruna et DarkSword. Ces outils exploitaient notamment des failles de WebKit pour compromettre des iPhone fonctionnant sous d’anciennes versions d’iOS.Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne disposent pas des derniers modèles : Apple continue de proposer des correctifs pour certains appareils plus anciens., ainsi que pour certains iPad ne pouvant pas installer les versions les plus récentes d’iPadOS.Cette mise à jour corrige notamment une, référencée CVE-2026-86950. Elle pouvait permettre l’exécution de code arbitraire à partir d’un fichier spécialement conçu. Apple avait déjà corrigé cette faille dans des versions plus récentes de ses systèmes, en précisant qu’elle avait potentiellement été exploitée dans le cadre d’une attaque extrêmement sophistiquée visant des personnes spécifiques., ainsi que pour certaines anciennes générations d’Apple TV.