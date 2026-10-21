Failles PHP : le web en alerte

On en dit quoi ?



Une alerte pareille sur un langage qui fait tourner les deux tiers du web, avec une journée de préavis et une fuite en prime, on a connu des semaines plus tranquilles. Chrome et Firefox viennent d'ailleurs de révoquer en urgence des certificats d'une autorité dont une clé privée se résumait au chiffre 4. Si vous gérez un site en PHP, préparez la mise à jour dès maintenant. Pour les vieux serveurs que personne ne touche jamais, ces deux failles vont traîner pendant des années.