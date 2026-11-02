Binance : après le piratage de 6,3 milliards, les clients retirent massivement leurs fonds

Qu’en penser ?



Au-delà du montant exceptionnel des fonds dérobés, cette attaque illustre la vulnérabilité persistante des grandes plateformes centralisées de cryptomonnaies. La rapidité avec laquelle plusieurs milliards de dollars ont été retirés témoigne également de la fragilité de la confiance des utilisateurs après un incident de sécurité. Si Binance dispose de réserves importantes pour indemniser ses clients, la récupération effective des fonds volés pourrait prendre beaucoup plus de temps. L’enquête devra notamment déterminer comment la compromission d’un seul ordinateur a pu conduire à une attaque d’une telle ampleur.