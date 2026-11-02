Binance : après le piratage de 6,3 milliards, les clients retirent massivement leurs fonds
Par Laurence - Publié le
La plateforme Binance fait face à une crise majeure après une cyberattaque ayant entraîné le vol de 6,3 milliards de dollars en cryptomonnaies. Malgré la reprise des opérations dimanche, les utilisateurs ont retiré plus de 3,6 milliards de dollars en quelques heures. Le FBI soupçonne des pirates nord-coréens d’être à l’origine de cette attaque historique.
Après avoir suspendu l’ensemble de ses transactions à la suite d’une cyberattaque sans précédent, Binance a progressivement rouvert ses services dimanche 1er novembre. Mais cette reprise s’est accompagnée d’une vague massive de retraits de la part de ses utilisateurs. Entre 6h et 15h30 GMT, la plateforme a enregistré 4,65 milliards de dollars de retraits, contre seulement 1,01 milliard de dépôts, soit une sortie nette d’environ 3,64 milliards de dollars.
Selon Binance, ces retraits représentent un peu plus de 2 % des 171 milliards de dollars d’actifs détenus sur la plateforme. L’entreprise assure que le pic initial s’est progressivement atténué et que les opérations commencent à se stabiliser. Les retraits de plus de vingt cryptomonnaies majeures, dont le Bitcoin et l’Ethereum, ont repris. Les autres services seront réactivés progressivement, après de nouvelles vérifications de sécurité.
Avec 6,3 milliards de dollars d’actifs numériques compromis, cette cyberattaque pourrait constituer le plus important piratage de cryptomonnaies jamais enregistré. Les soupçons se portent sur TraderTraitor, un groupe de cybercriminels nord-coréens également associé à Lazarus. Ce dernier avait déjà été impliqué dans le piratage de Bybit en 2025, qui avait entraîné le vol de 1,5 milliard de dollars.
Le FBI a publié samedi une liste d’adresses de portefeuilles numériques liées aux pirates présumés, demandant aux acteurs du secteur de bloquer les transactions correspondantes. Selon les premières investigations de Binance, l’attaque pourrait avoir débuté par la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur, permettant ensuite aux pirates de réaliser des transactions non autorisées.
Malgré les efforts engagés pour retrouver les fonds, les pirates poursuivent leurs opérations de blanchiment. Alec Zebrick, responsable chez Chainalysis, explique que les cryptomonnaies volées sont actuellement dispersées entre des milliers d’adresses et de transactions, afin de compliquer leur traçabilité.
Binance affirme avoir déjà reconstitué environ 95 % des actifs dérobés, grâce notamment à sa trésorerie, à ses fonds d’assurance et à ses réserves d’urgence. Pour limiter les retraits massifs et tout contentieux, la plateforme assure qu’elle prendra en charge l’intégralité des pertes subies par ses clients. L’attaque concerne la plateforme internationale Binance.com. Sa filiale américaine indique ne pas avoir été affectée.
Au-delà du montant exceptionnel des fonds dérobés, cette attaque illustre la vulnérabilité persistante des grandes plateformes centralisées de cryptomonnaies. La rapidité avec laquelle plusieurs milliards de dollars ont été retirés témoigne également de la fragilité de la confiance des utilisateurs après un incident de sécurité. Si Binance dispose de réserves importantes pour indemniser ses clients, la récupération effective des fonds volés pourrait prendre beaucoup plus de temps. L’enquête devra notamment déterminer comment la compromission d’un seul ordinateur a pu conduire à une attaque d’une telle ampleur.
Plus de 3,6 milliards de dollars retirés en quelques heures
Après avoir suspendu l’ensemble de ses transactions à la suite d’une cyberattaque sans précédent, Binance a progressivement rouvert ses services dimanche 1er novembre. Mais cette reprise s’est accompagnée d’une vague massive de retraits de la part de ses utilisateurs. Entre 6h et 15h30 GMT, la plateforme a enregistré 4,65 milliards de dollars de retraits, contre seulement 1,01 milliard de dépôts, soit une sortie nette d’environ 3,64 milliards de dollars.
Selon Binance, ces retraits représentent un peu plus de 2 % des 171 milliards de dollars d’actifs détenus sur la plateforme. L’entreprise assure que le pic initial s’est progressivement atténué et que les opérations commencent à se stabiliser. Les retraits de plus de vingt cryptomonnaies majeures, dont le Bitcoin et l’Ethereum, ont repris. Les autres services seront réactivés progressivement, après de nouvelles vérifications de sécurité.
La Corée du Nord soupçonnée d’être derrière l’attaque
Avec 6,3 milliards de dollars d’actifs numériques compromis, cette cyberattaque pourrait constituer le plus important piratage de cryptomonnaies jamais enregistré. Les soupçons se portent sur TraderTraitor, un groupe de cybercriminels nord-coréens également associé à Lazarus. Ce dernier avait déjà été impliqué dans le piratage de Bybit en 2025, qui avait entraîné le vol de 1,5 milliard de dollars.
Le FBI a publié samedi une liste d’adresses de portefeuilles numériques liées aux pirates présumés, demandant aux acteurs du secteur de bloquer les transactions correspondantes. Selon les premières investigations de Binance, l’attaque pourrait avoir débuté par la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur, permettant ensuite aux pirates de réaliser des transactions non autorisées.
Des milliards de dollars difficiles à récupérer
Malgré les efforts engagés pour retrouver les fonds, les pirates poursuivent leurs opérations de blanchiment. Alec Zebrick, responsable chez Chainalysis, explique que les cryptomonnaies volées sont actuellement dispersées entre des milliers d’adresses et de transactions, afin de compliquer leur traçabilité.
Binance affirme avoir déjà reconstitué environ 95 % des actifs dérobés, grâce notamment à sa trésorerie, à ses fonds d’assurance et à ses réserves d’urgence. Pour limiter les retraits massifs et tout contentieux, la plateforme assure qu’elle prendra en charge l’intégralité des pertes subies par ses clients. L’attaque concerne la plateforme internationale Binance.com. Sa filiale américaine indique ne pas avoir été affectée.
Qu’en penser ?
Au-delà du montant exceptionnel des fonds dérobés, cette attaque illustre la vulnérabilité persistante des grandes plateformes centralisées de cryptomonnaies. La rapidité avec laquelle plusieurs milliards de dollars ont été retirés témoigne également de la fragilité de la confiance des utilisateurs après un incident de sécurité. Si Binance dispose de réserves importantes pour indemniser ses clients, la récupération effective des fonds volés pourrait prendre beaucoup plus de temps. L’enquête devra notamment déterminer comment la compromission d’un seul ordinateur a pu conduire à une attaque d’une telle ampleur.