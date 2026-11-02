Frigos de supermarchés piratés : après la France, cinq pays d'Europe touchés

On en dit quoi ?



Des congélateurs pilotables depuis n'importe où et protégés comme une valise à code, il fallait quand même oser. La grande distribution découvre en direct que son parc d'objets connectés est une passoire, trois semaines après un avertissement français pourtant difficile à rater. Et la recette demande tellement peu de compétences qu'elle resservira encore et encore tant que ces machines resteront exposées. Une connexion sécurisée coûte pourtant moins cher qu'un rayon entier de surgelés à la benne.