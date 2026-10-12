Intermarché, Super U : des pirates ont fait fondre les surgelés de 150 magasins

On en dit quoi ?



Faire fondre les surgelés de 150 supermarchés sans toucher au moindre serveur des enseignes, il fallait y penser. Jusqu'ici, pirater la grande distribution voulait dire bloquer des caisses ou revendre des fichiers clients. Monter un thermostat se révèle presque pire, puisque des tonnes de nourriture sont parties à la poubelle en quelques heures dans un pays où on demande à tout le monde de ne pas gaspiller. Ces équipements industriels connectés rendent service aux techniciens, c'est entendu, mais un boîtier joignable depuis internet avec un logiciel vieillissant finit toujours par attirer quelqu'un. Danfoss et les enseignes ont du ménage à faire. Et la prochaine fois que vous tombez sur un rayon surgelés bâché, ce ne sera pas forcément une panne.