Loi Cybersécurité : ce qui va changer (ou pas...)

Qu'en penser ?



Avec NIS 2, la cybersécurité devient une obligation réglementaire pour un nombre beaucoup plus important d'organisations françaises. L'objectif est de passer d'une logique de réaction aux cyberattaques à une véritable politique de prévention, notamment dans les secteurs dont dépend le fonctionnement quotidien du pays. Mais cette évolution représente également un défi financier et technique pour les entreprises et collectivités concernées, qui devront adapter leurs infrastructures, leurs procédures et leurs moyens humains. L'adoption définitive du texte permettra de clarifier les obligations précises et le calendrier de mise en conformité des quelque 15 000 entités potentiellement concernées.