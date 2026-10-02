Après le fisc, l’ANSSI elle-même victime d’un piratage !

QU’EN PENSER ?



La situation ne manque évidemment pas d’ironie puisque l’organisme chargé de coordonner cette réponse figure désormais lui-même parmi les entités compromises. Mais l’incident illustre surtout un problème plus large : une administration peut disposer d’équipes spécialisées en cybersécurité et rester vulnérable par l’intermédiaire d’un logiciel tiers exposé sur Internet.



L'attaque est forcément symbolique, mais son ampleur doit être relativisée : il ne s’agit pas d’une intrusion généralisée dans les systèmes les plus sensibles de l’agence et les informations dérobées semblent relativement limitées. L’affaire montre en revanche à quel point une simple vulnérabilité dans un outil tiers peut devenir une porte d’entrée, y compris au sein des organismes les mieux armés.