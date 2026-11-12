Ring Drone Cam : le drone qui patrouille dans la maison

On en dit quoi ?



Une caméra qui ne filme que lorsqu'elle vole dérange moins qu'un objectif allumé en permanence au-dessus du canapé, et sur ce point, l'idée se défend très bien. Tout le reste est une affaire de confiance, Ring traîne depuis des années des critiques sur l'accès de la police américaine aux images de ses clients, et la même entreprise veut maintenant cartographier chaque pièce de chez vous. Les garde-fous vont dans le bon sens. Mais on attendra de voir la bête voler, la première version du projet a quand même mis six ans à sortir.