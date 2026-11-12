Ring Drone Cam : le drone qui patrouille dans la maison
Par Vincent Lautier - Publié le
Ring crée une division robotique et ressuscite son drone de surveillance d'intérieur. La Drone Cam, vendue 249,99 dollars, patrouille toute seule dans la maison dès qu'une alarme se déclenche, à condition que le régulateur américain valide l'engin à temps. Un robot vigile pour les entreprises, la Rover Cam, complète l'annonce. L'Europe, elle, n'est pas au programme hélas.
Amazon présentait déjà un drone d'intérieur en septembre 2020, l'Always Home Cam, que presque personne n'a jamais pu acheter. Jamie Siminoff, le patron de Ring, assume le retard, il voulait régler les capteurs et le traitement des données avant de vendre. Le projet ressort sous le nom de Drone Cam, dans une division baptisée Ring Robotics, et le prix n'a pas bougé en six ans : 249,99 dollars, avec des livraisons promises pour le 27 janvier 2027 aux États-Unis, le temps que la FCC donne son accord. Pour se repérer, l'appareil utilise un système qui répond au doux nom d'AI Pilot. Vous lui faites visiter chaque pièce, Ring dresse un plan du logement et propose des points de passage. Le décollage se fait ensuite à heure fixe, à la demande, ou dès qu'un capteur de la marque détecte une activité suspecte.
La caméra filme en 2K avec un champ de 148 degrés, et deux LED s'allument quand la lumière manque. L'autonomie atteint huit minutes, après quoi le drone retourne se poser. Posé, il ne filme pas. La caméra est coupée physiquement au dock, et une LED signale chaque enregistrement, avec en prime le chiffrement le plus poussé de la marque sur les vidéos. Le bruit des hélices est volontaire, Ring préfère un drone que l'on entend arriver plutôt qu'un engin discret qui surprendrait tout le monde dans un couloir. L'abonnement Ring Protect sera par contre indispensable pour programmer les patrouilles comme pour revoir les images.
Pour les commerces et les petits entrepôts, Ring recycle Astro, le robot domestique d'Amazon, en Rover Cam, qui filme en 4K même en mouvement et sort un mât périscopique dès qu'il faut regarder par-dessus un comptoir. La sirène est intégrée. Le haut-parleur sert à interpeller un intrus, les précommandes sont ouvertes à 999,99 dollars et les premières livraisons tomberont le 16 décembre, trois ans après un Astro for Business à 2 349,99 dollars qui n'avait pas tenu sept mois. Rien pour la France dans tout ça.
Une caméra qui ne filme que lorsqu'elle vole dérange moins qu'un objectif allumé en permanence au-dessus du canapé, et sur ce point, l'idée se défend très bien. Tout le reste est une affaire de confiance, Ring traîne depuis des années des critiques sur l'accès de la police américaine aux images de ses clients, et la même entreprise veut maintenant cartographier chaque pièce de chez vous. Les garde-fous vont dans le bon sens. Mais on attendra de voir la bête voler, la première version du projet a quand même mis six ans à sortir.
Une promesse de 2020
Amazon présentait déjà un drone d'intérieur en septembre 2020, l'Always Home Cam, que presque personne n'a jamais pu acheter. Jamie Siminoff, le patron de Ring, assume le retard, il voulait régler les capteurs et le traitement des données avant de vendre. Le projet ressort sous le nom de Drone Cam, dans une division baptisée Ring Robotics, et le prix n'a pas bougé en six ans : 249,99 dollars, avec des livraisons promises pour le 27 janvier 2027 aux États-Unis, le temps que la FCC donne son accord. Pour se repérer, l'appareil utilise un système qui répond au doux nom d'AI Pilot. Vous lui faites visiter chaque pièce, Ring dresse un plan du logement et propose des points de passage. Le décollage se fait ensuite à heure fixe, à la demande, ou dès qu'un capteur de la marque détecte une activité suspecte.
Huit minutes de vol
La caméra filme en 2K avec un champ de 148 degrés, et deux LED s'allument quand la lumière manque. L'autonomie atteint huit minutes, après quoi le drone retourne se poser. Posé, il ne filme pas. La caméra est coupée physiquement au dock, et une LED signale chaque enregistrement, avec en prime le chiffrement le plus poussé de la marque sur les vidéos. Le bruit des hélices est volontaire, Ring préfère un drone que l'on entend arriver plutôt qu'un engin discret qui surprendrait tout le monde dans un couloir. L'abonnement Ring Protect sera par contre indispensable pour programmer les patrouilles comme pour revoir les images.
C'est Astro qui reprend du service
Pour les commerces et les petits entrepôts, Ring recycle Astro, le robot domestique d'Amazon, en Rover Cam, qui filme en 4K même en mouvement et sort un mât périscopique dès qu'il faut regarder par-dessus un comptoir. La sirène est intégrée. Le haut-parleur sert à interpeller un intrus, les précommandes sont ouvertes à 999,99 dollars et les premières livraisons tomberont le 16 décembre, trois ans après un Astro for Business à 2 349,99 dollars qui n'avait pas tenu sept mois. Rien pour la France dans tout ça.
On en dit quoi ?
Une caméra qui ne filme que lorsqu'elle vole dérange moins qu'un objectif allumé en permanence au-dessus du canapé, et sur ce point, l'idée se défend très bien. Tout le reste est une affaire de confiance, Ring traîne depuis des années des critiques sur l'accès de la police américaine aux images de ses clients, et la même entreprise veut maintenant cartographier chaque pièce de chez vous. Les garde-fous vont dans le bon sens. Mais on attendra de voir la bête voler, la première version du projet a quand même mis six ans à sortir.