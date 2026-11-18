Cyberattaque : près de 180 sites visés, dont Air France, IKEA, ZOOM et la BBC
Par Laurence - Publié le
Près de 180 sites internet, dont ceux d'Air France, IKEA, de la BBC et de Zoom, ont été visés par une cyberattaque. Les pirates ont exploité une faille chez un prestataire commun à ces entreprises pour diffuser du code malveillant, avec pour objectif de voler des données bancaires, des cryptomonnaies et de compromettre certains iPhone et iPad.
Une importante cyberattaque a touché plusieurs grandes entreprises internationales. Selon les informations rapportées par l'AFP, 178 sites internet ont été concernés par la diffusion de code JavaScript malveillant. Parmi eux figurent notamment ceux de la BBC, CNN, Zoom, Salesforce, GitLab, IKEA, Air France-KLM, Ledger, Equifax, Peacock ou encore HSBC aux Émirats arabes unis.
Le point commun entre ces plateformes ? Elles utilisent les services d'Optimizely, une entreprise spécialisée dans la personnalisation des sites internet et l'analyse du comportement des visiteurs. Plutôt que de pirater chaque site individuellement, les attaquants ont exploité une vulnérabilité chez ce prestataire. Ils ont ainsi pu diffuser leur code malveillant sur plusieurs plateformes utilisant ses services, sans avoir à compromettre directement les serveurs des entreprises concernées.
L'attaque a été découverte par le chercheur en cybersécurité Scott Helme. Selon un rapport publié par Optimizely le 17 novembre, on peut lire que les pirates ont exploité une vulnérabilité leur permettant d'usurper des comptes administrateurs, sans connaître leurs identifiants. Ils ont ensuite injecté du code JavaScript malveillant dans les projets de plusieurs clients. Lorsqu'un internaute consultait une page concernée, son navigateur pouvait alors charger ce code à son insu. Il s'agissait notamment pour eux de dérober des informations bancaires, des cookies de navigation et des cryptomonnaies, mais aussi de réaliser des captures d'écran.
Les chercheurs ont également découvert que les pirates tentaient de compromettre des appareils Apple à l'aide de deux kits d'exploitation baptisés Coruna et DarkSword. Le premier ciblait les appareils fonctionnant sous iOS 13 à iOS 17, tandis que le second visait iOS 18. Un troisième mécanisme, destiné à iOS 26, semblait uniquement recueillir des informations sur les appareils.
Ces attaques pouvaient être déclenchées par la simple consultation d'une page compromise, sans nécessiter le téléchargement d'une application. Apple a toutefois précisé que les vulnérabilités exploitées avaient déjà été corrigées dans de précédentes mises à jour de sécurité. À ce stade, aucune infection effective d'un iPhone ou d'un iPad liée à cette attaque n'a été publiquement confirmée.
Selon Scott Helme, les portefeuilles associés aux attaquants ont reçu environ 7 040 dollars en neuf heures, le 16 novembre. Certains ayant déjà été utilisés auparavant, il n'est toutefois pas possible d'attribuer avec certitude l'intégralité de cette somme à l'incident. Le nombre de victimes demeure inconnu. Tous les visiteurs des sites concernés n'ont pas nécessairement été exposés au code malveillant.
Optimizely a confirmé l'incident et publié une chronologie de son intervention. Selon l'entreprise, la première injection malveillante remonte au 16 novembre à 7 h 51 UTC. La faille a été corrigée à 16 h 10, avant la suppression de l'ensemble du code malveillant des projets concernés à 22 h 24. Les clients affectés ont été directement informés et des mesures de sécurité supplémentaires ont été déployées.
Cette cyberattaque illustre les risques liés aux services tiers intégrés aux sites internet. En exploitant une seule vulnérabilité, les pirates ont pu diffuser leur code sur près de 180 plateformes, dont certaines particulièrement fréquentées. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cet incident rappelle également l'importance des mises à jour de sécurité. Même un site habituellement fiable peut devenir un vecteur d'attaque lorsque l'un de ses prestataires est compromis.
Près de 180 sites internet concernés
Une importante cyberattaque a touché plusieurs grandes entreprises internationales. Selon les informations rapportées par l'AFP, 178 sites internet ont été concernés par la diffusion de code JavaScript malveillant. Parmi eux figurent notamment ceux de la BBC, CNN, Zoom, Salesforce, GitLab, IKEA, Air France-KLM, Ledger, Equifax, Peacock ou encore HSBC aux Émirats arabes unis.
Le point commun entre ces plateformes ? Elles utilisent les services d'Optimizely, une entreprise spécialisée dans la personnalisation des sites internet et l'analyse du comportement des visiteurs. Plutôt que de pirater chaque site individuellement, les attaquants ont exploité une vulnérabilité chez ce prestataire. Ils ont ainsi pu diffuser leur code malveillant sur plusieurs plateformes utilisant ses services, sans avoir à compromettre directement les serveurs des entreprises concernées.
Une faille chez Optimizely à l'origine de l'attaque
L'attaque a été découverte par le chercheur en cybersécurité Scott Helme. Selon un rapport publié par Optimizely le 17 novembre, on peut lire que les pirates ont exploité une vulnérabilité leur permettant d'usurper des comptes administrateurs, sans connaître leurs identifiants. Ils ont ensuite injecté du code JavaScript malveillant dans les projets de plusieurs clients. Lorsqu'un internaute consultait une page concernée, son navigateur pouvait alors charger ce code à son insu. Il s'agissait notamment pour eux de dérober des informations bancaires, des cookies de navigation et des cryptomonnaies, mais aussi de réaliser des captures d'écran.
Les chercheurs ont également découvert que les pirates tentaient de compromettre des appareils Apple à l'aide de deux kits d'exploitation baptisés Coruna et DarkSword. Le premier ciblait les appareils fonctionnant sous iOS 13 à iOS 17, tandis que le second visait iOS 18. Un troisième mécanisme, destiné à iOS 26, semblait uniquement recueillir des informations sur les appareils.
Ces attaques pouvaient être déclenchées par la simple consultation d'une page compromise, sans nécessiter le téléchargement d'une application. Apple a toutefois précisé que les vulnérabilités exploitées avaient déjà été corrigées dans de précédentes mises à jour de sécurité. À ce stade, aucune infection effective d'un iPhone ou d'un iPad liée à cette attaque n'a été publiquement confirmée.
Plus de 7 000 dollars en cryptomonnaies récupérés
Selon Scott Helme, les portefeuilles associés aux attaquants ont reçu environ 7 040 dollars en neuf heures, le 16 novembre. Certains ayant déjà été utilisés auparavant, il n'est toutefois pas possible d'attribuer avec certitude l'intégralité de cette somme à l'incident. Le nombre de victimes demeure inconnu. Tous les visiteurs des sites concernés n'ont pas nécessairement été exposés au code malveillant.
Optimizely a confirmé l'incident et publié une chronologie de son intervention. Selon l'entreprise, la première injection malveillante remonte au 16 novembre à 7 h 51 UTC. La faille a été corrigée à 16 h 10, avant la suppression de l'ensemble du code malveillant des projets concernés à 22 h 24. Les clients affectés ont été directement informés et des mesures de sécurité supplémentaires ont été déployées.
Qu'en penser ?
Cette cyberattaque illustre les risques liés aux services tiers intégrés aux sites internet. En exploitant une seule vulnérabilité, les pirates ont pu diffuser leur code sur près de 180 plateformes, dont certaines particulièrement fréquentées. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cet incident rappelle également l'importance des mises à jour de sécurité. Même un site habituellement fiable peut devenir un vecteur d'attaque lorsque l'un de ses prestataires est compromis.