Qu'en penser ?



Cette cyberattaque illustre les risques liés aux services tiers intégrés aux sites internet. En exploitant une seule vulnérabilité, les pirates ont pu diffuser leur code sur près de 180 plateformes, dont certaines particulièrement fréquentées. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cet incident rappelle également l'importance des mises à jour de sécurité. Même un site habituellement fiable peut devenir un vecteur d'attaque lorsque l'un de ses prestataires est compromis.