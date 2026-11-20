Chiffrement Apple : un tribunal oblige Londres à sortir du silence
Par Vincent Lautier - Publié le
C'était le secret le moins bien gardé de la tech. Le Home Office va devoir reconnaître qu'il a bien ordonné à Apple de lui ouvrir un accès aux données chiffrées d'iCloud. L'Investigatory Powers Tribunal a rejeté l'argument de sécurité nationale avancé par Londres, et une bonne partie du dossier va enfin se plaider en audience publique.
L'affaire démarre début 2025, quand la presse révèle que Londres a envoyé à Apple une
Depuis le début, le gouvernement se retranchait derrière sa doctrine du
Rien n'est réglé sur le fond pour autant. L'exigence d'accès, elle, reste en vigueur, et c'est sa légalité que le tribunal doit encore examiner, cette fois au grand jour pour l'essentiel. Une audience est déjà prévue en décembre pour le recours parallèle de Privacy International et Liberty, et une autre doit fixer l'an prochain ce qui pourra être rendu public. En attendant, les Britanniques qui n'avaient pas activé la Protection avancée des données ne peuvent toujours pas le faire, et leurs sauvegardes iCloud, photos et notes restent du coup sous la protection standard, celle où Apple détient les clés. Par chez nous, rien ne change, la fonction est toujours proposée.
Défendre pendant presque deux ans un secret que la planète entière avait déjà lu dans la presse, il fallait oser. Le tribunal n'a fait que constater le ridicule de la situation. La suite se jouera en public, et c'est tant mieux, parce que le vrai sujet arrive seulement, savoir si un État peut exiger d'Apple une clé d'accès à son chiffrement de bout en bout. La marque a préféré amputer iCloud d'une fonction entière plutôt que de céder, et on espère bien que cette ligne tiendra jusqu'au bout.
Un secret de polichinelle
L'affaire démarre début 2025, quand la presse révèle que Londres a envoyé à Apple une
technical capability notice. Cet ordre exige un accès aux données chiffrées de ses clients partout dans le monde, et il interdit même d'en révéler l'existence. Apple a refusé de plier. Plutôt que de fabriquer une porte dérobée, la marque a retiré la Protection avancée des données aux nouveaux utilisateurs britanniques en février 2025. Elle répète depuis qu'elle n'a jamais construit de clé passe-partout et qu'elle ne le fera jamais. Washington s'en est ensuite mêlé, puisque l'ordre initial visait aussi des clients américains. Le Home Office l'a retiré en août 2025 avant d'en émettre un second, qui viserait cette fois les seuls utilisateurs britanniques. Apple conteste celui-là aussi depuis juillet 2026.
Le tribunal n'a rien voulu entendre
Depuis le début, le gouvernement se retranchait derrière sa doctrine du
ni confirmer ni infirmer. Le 19 novembre, l'Investigatory Powers Tribunal, la juridiction qui examine les plaintes contre la surveillance d'État, a tranché. Les juges relèvent que les fuites du Financial Times et les discussions avec des responsables américains avaient déjà largement éventé l'affaire, et ils jugent
fantaisistel'idée qu'une reconnaissance officielle apprendrait quoi que ce soit à un acteur malveillant. L'association Liberty, engagée dans la procédure au nom de deux particuliers, parle d'une première, car jamais un gouvernement n'avait été contraint de confirmer l'existence d'un tel ordre. Apple, elle, s'est félicitée de la décision.
La vraie bataille commence
Rien n'est réglé sur le fond pour autant. L'exigence d'accès, elle, reste en vigueur, et c'est sa légalité que le tribunal doit encore examiner, cette fois au grand jour pour l'essentiel. Une audience est déjà prévue en décembre pour le recours parallèle de Privacy International et Liberty, et une autre doit fixer l'an prochain ce qui pourra être rendu public. En attendant, les Britanniques qui n'avaient pas activé la Protection avancée des données ne peuvent toujours pas le faire, et leurs sauvegardes iCloud, photos et notes restent du coup sous la protection standard, celle où Apple détient les clés. Par chez nous, rien ne change, la fonction est toujours proposée.
On en dit quoi ?
Défendre pendant presque deux ans un secret que la planète entière avait déjà lu dans la presse, il fallait oser. Le tribunal n'a fait que constater le ridicule de la situation. La suite se jouera en public, et c'est tant mieux, parce que le vrai sujet arrive seulement, savoir si un État peut exiger d'Apple une clé d'accès à son chiffrement de bout en bout. La marque a préféré amputer iCloud d'une fonction entière plutôt que de céder, et on espère bien que cette ligne tiendra jusqu'au bout.