On en dit quoi ?



Défendre pendant presque deux ans un secret que la planète entière avait déjà lu dans la presse, il fallait oser. Le tribunal n'a fait que constater le ridicule de la situation. La suite se jouera en public, et c'est tant mieux, parce que le vrai sujet arrive seulement, savoir si un État peut exiger d'Apple une clé d'accès à son chiffrement de bout en bout. La marque a préféré amputer iCloud d'une fonction entière plutôt que de céder, et on espère bien que cette ligne tiendra jusqu'au bout.