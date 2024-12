Apple dépassera-t-elle les 4 000 milliards de dollars de capitalisation avant Noël ?

Green Friday

Classement des entreprises (par capitalisation boursière)

1. Apple (AAPL) : 3 748 milliards de dollars.

2. NVIDIA (NVDA) : 3 363 milliards de dollars.

3. Microsoft (MSFT) : 3 342 milliards de dollars.

4. Amazon (AMZN) : 2 408 milliards de dollars.

5. Alphabet (GOOGL) : 2357 milliards de dollars.



Capitalisations notables

• Meta Platforms (META) : 1 592 milliards $.

• Tesla (TSLA) : 1 342 milliards $.

• Taiwan Semiconductor (TSM) : 992,9 milliards $.

• Berkshire Hathaway (BRK-A) : 989,8 milliards $.

• Walmart (WMT) : 756,1 milliards $.



Quel avenir en 2025 ?

Pour le dernier trimestre, Apple a affiché une hausse de son chiffre d'affaires de 6,07% sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistrait un très beau chiffre d'affaires de 94,93 milliards de dollars et un bénéfice de 0,97 dollar par action, soit un total de 14,736 milliards de dollars. Comme à chaque trimestre, il restait à savoir quelle pouvait être la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats étaient supérieurs aux prévisions des analystes. Chose faite et bien faite aujourd'hui.

En savoir plus Résultats trimestriels Apple

, marquant un nouveau record historique de clôture. Elle s'est également octroyée un sommet en cours de journée à 250,80 dollars, atteignant égalementSon volume de négociation est assez stable en revanche à 28,6 millions (en dessous de la moyenne de 47,7 millions). Avec de tels sommets, sa capitalisation boursière culmine à 3 748 milliards de dollars.La performance d’Apple reflète sa forte demande sur le marché des produits, les investisseurs semblent confiants dans sa capacité de vendre des iPhone et ses futures innovations dans des domaines comme l’IA et la réalité augmentée, ainsi que sa stratégie de diversification des revenus via des services comme Apple Music, iCloud, et Apple Pay.