Qu’attendre des prochains résultats financiers d’Apple, le 30 janvier 2025 ?

Un aperçu des performances récentes

En 2024, les résultats du premier trimestre avaient été les suivants :

• Chiffre d'affaires de 119,575 milliards $

• En hausse de 2,07 %

• Bénéfice par action de 2,18 dollars, soit 33,916 milliards $

• En hausse de 13,06 %

• Chiffre d’affaires de l’iPhone : 69,70 milliards de dollars

• Revenus des services : 23,12 milliards de dollars

• Chiffre d’affaires des Mac : 7,78 milliards de dollars

• Chiffre d’affaires des iPad : 7,02 milliards de dollars

• Revenus des wearables, de la maison et des accessoires : 11,95 milliards de dollars

2025, l'année du changement... de DAF !

Lors du quatrième et dernier trimestre fiscal -couvrant les mois de juillet à septembre 2024 ()-,, représentant une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente. Unea été constatée dans la majorité des catégories de produits, à l’exception de la catégorie fourretout des wearables et des accessoires, qui incluent notamment l’Apple Watch, les AirPods et le HomePod.Les lancements de l’iPhone 16 et de l’Apple Watch Series 10, survenus à la mi-septembre, ont eu un impact limité sur les résultats de ce trimestre, qui n’a finalement intégré que les deux premières semaines de ventes.Il y a quelques mois, Apple a annoncé un changement dans son équipe de direction ce qu'elle a. Ainsi son directeur financier (CFO en vo) Luca Maestri semble entamer une fin de carrière et prend la tête des équipes de services aux entreprises, tandis que. Ce dernier a notamment supervisé la planification et l’analyse financières, les relations avec les investisseurs et les études de marché.Comme à son habitude,Cet événement débutera à 14:00 PT (soit 23:00 en France), avec la publication du rapport complet prévue 30 minutes avant.Dans ces conditions, les investisseurs semblent confiants dans sa capacité de vendre des iPhone et ses futures innovations dans des domaines comme l’IA et la réalité augmentée, ainsi que sa stratégie de diversification des revenus via des services comme Apple Music, iCloud, et Apple Pay. C'est justement cette diversité qui permet de rassurer les analystes, les financiers et les investisseurs.