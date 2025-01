Europe : après le DMA et le DSA, qu'est-ce que le DORA ?

Des exigences renforcées pour faire face aux cyberrisques

Une protection renforcée au niveau du chiffrement des données

données froides

. Il couvre plusieurs axes stratégiques, comme la gestion des risques (imposant aux entreprises d'établir des politiques robustes pour identifier, évaluer et atténuer les risques numériques). Le partage des renseignements sur les cybermenaces en renforçant la collaboration entre les acteurs est exigé pour anticiper et contrer les attaques.A cela, s'ajoute(notamment des prestataires technologiques afin de s’assurer qu’ils respectent les normes de sécurité). En effet, les dernières attaques en France ( ici ou là ) ont bien montré que de nombreux pirates ont accédé aux bases de données via des prestataires externes. Enfin, des stratégies claires doivent être mises en place pour assurer la continuité des services en cas d’incident majeur.Ces mesures interviennent dans un contexte où, avec une augmentation de 38 % des violations de données par rapport à l’année précédente.Parmi ces mesures, legarantit que les données sont sécurisées dès leur création, réduisant ainsi les risques de fuite dès leur origine. Parallèlement, leprotège instantanément les flux d’informations en temps réel, une exigence essentielle pour des échanges rapides et sécurisés.Les-ou- bénéficient également d’une protection renforcée grâce à un chiffrement spécifique, visant à éviter toute vulnérabilité sur le long terme. Enfin, les échanges avec des tiers -désormais omniprésents dans un écosystème toujours plus interconnecté- intègrent des, garantissant la sécurité des collaborations et des interactions externes. Ces mécanismes conjugués assurent une protection globale et adaptée à chaque étape du cycle de vie des données.En imposant ces nouvelles normes,, tout en préparant les institutions à faire face à des cybermenaces toujours plus sophistiquées. Les entreprises doivent dès à présent ajuster leurs politiques et infrastructures pour se conformer à ces nouvelles exigences, sous peine de sanctions. Ce cadre réglementaire se veut plutôtet reflète la volonté de l’Union européenne de protéger son économie numérique et de garantir une stabilité opérationnelle face aux défis technologiques du XXIe siècle.