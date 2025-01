L'Apple Store de Miami a un toit extraordinaire

toi, mon toit !

Apple Miami Worldcenter

Comme bien souvent pour de tels événements, Deirdre O’Brien -Apple’s senior vice president of Retail and People- prends sa plume la plus élogieuse : Miami est une ville avec une histoire, une culture et une vie qui lui sont propres, et nous sommes ravis de capturer cette énergie avec Apple Miami Worldcenter dans le centre-ville de Miami. Ce nouveau magasin donne vie aux valeurs d’Apple dans les moindres détails, tout en célébrant la créativité de la ville avec une incroyable gamme de sessions en magasin. Notre équipe a hâte d’accueillir les clients et de partager des expériences d’achat et d’assistance personnalisées exceptionnelles comme seule Apple peut le faire .

Une ossature de bois

ce qui a considérablement réduit l’intensité carbone de sa construction

mettant en valeur le design axé sur l'environnement et les éléments naturels du magasin

. Désormais, Apple n'hésite pas à inclure des particularités architecturales pour ses boutiques, qu'il s'agisse ou non d'édifices classés et restaurés. On se souvient du cube de verre à New York, de la fontaine à Milan ou du toit façon MacBook Air à Chicago.Le souhait de départ était de respecter l'environnement et de connecter les clients au monde naturel de la Floride. Aussi le toit de l'Apple Storea été aménagé en espace vert afinPour donner vie à cet ambitieux projet,. Comme à chaque création architecturale, Apoe prend bien soin également de préciser que tout ce qui concerne cette boutique sera réaliséDu côté du lot Espaces Verts,, qui permet de connecter les clients aux espaces verts qui entourent le magasin. Le tout grâce à un petit parc fleuri de plantes et de flore inspirées de l’influence multiculturelle latino-américaine de Miami.Du côté de l'accessibilité le respect des normes PMR sont garanties, avec,. Pour les clients qui utilisent des appareils auditifs, le magasin propose une boucle auditive portable qui peut être utilisée n’importe où. Du côté de la zone, une boucle d'écoute assistée donne la possibilité de se connecter à la session, offrant ainsi une expérience client plus accessible.Enfin, comme à chaque ouverture de l'un de ses magasins des sessions spéciales de Today At Apple seront organisées,. Le magasin comprend de façon très classique un Genius Bar et une zone Apple Pickup -la première du genre à Miami- combinés pour l'assistance technique et la collecte des commandes en ligne, le tout en un seul endroit.