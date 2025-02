Micro-entrepreneurs et TVA : le gouvernement vous met un coup de poignard dans le dos

Une mesure pour renflouer les caisses de l’État

Des prix en hausse ou des marges en chute libre

Une gestion comptable plus lourde

Un statut de moins en moins avantageux ?

Officiellement, cette décision fait partie du plan du gouvernement pour réduire le déficit public, qui devrait passer de 6,1 % à 5,4 % du PIB en 2025. Concrètement, cela signifie que près de 250 000 auto-entrepreneurs seront obligés de collecter et reverser la TVA,Mais sur le terrain c’est bien plus compliqué que ça. Car pour les concernés, la TVA ne se contente pas d’être une ligne en plus sur une facture :Quand un auto-entrepreneur devient assujetti à la TVA, il doit la facturer à ses clients. Pour une prestation à 1 000 €, cela signifie une addition qui passe brutalement à 1 200 €. Et là, tout dépend de la clientèle :Si le client est une entreprise : pas de drame, elle récupère la TVA.Si le client est un particulier : c’est une autre histoire. Soit l’auto-entrepreneur augmente son tarif et prend le risque de perdre des clients, soit il absorbe la TVA et voitDans certains secteurs comme le coaching, la création graphique ou l’artisanat, où les clients sont majoritairement des particuliers,Autre effet secondaire de cette réforme : la fin de la simplicité administrative qui faisait le charme du régime auto-entrepreneur. Facturer la TVA , la collecter, la déclarer et la reverser demande un minimum d’organisation, et pour certains, ça peut vite devenir un casse-tête. Ceux qui n’ont jamais eu à s’en occuper devront apprendre les rouages de la fiscalité… ou payer un comptable.Avec cette réforme, le régime auto-entrepreneur perd un de ses gros avantages : la simplicité. Entre l’augmentation des charges, les nouvelles contraintes administratives et la difficulté à répercuter la TVA sur les clients,Alors, vous faites quoi ? Hausse des prix , baisse des revenus ou changement de statut ?