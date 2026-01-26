Incroyable, Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde depuis 19 ans

Un classement basé sur un sondage auprès de 3 000 dirigeants

Le top 10 Fortune 2026 : les géants restent entre eux

légèrement à la traîne

Qu'en penser ?



Ce classement ne mesure ni la meilleure innovation, ni le produit le plus excitant du moment. Mais il récompense ce qu’Apple sait faire mieux que presque tout le monde : exécuter, durer, rassurer. Et tant que la firme gardera cette capacité à aligner produit, marque, logistique et rentabilité, elle pourra continuer à inquiéter sur certains sujets… tout en restant numéro 1 dans les sondages.

D’après Fortune, ce palmarès annuel s’appuie sur une: qualité du management, produits et services, responsabilité sociale, capacité à attirer les talents, ou encore exécution opérationnelle.Et c’est justement là qu’Apple se distingue : pas forcément en remportant toutes les batailles technologiques, mais enFortune le note d’ailleurs sans détour : si de nombreux observateurs s’inquiètent du rythme d’Apple sur l’IA, les répondants continuent de lui attribuer les meilleurs scores, notamment pour sa capacité à gérer talent, capital etau même niveau que l’innovation.Autre signal de la solidité d’Apple :sur l’année écoulée : 8e du Global 500, 4e du Fortune 500, 3e des entreprises les plus innovantes aux États-Unis ou encore 1re du classementMême si l’écosystème Apple cristallise encore et toujours beaucoup de débats (prix, IA, App Store, dépendance à la Chine…),Mais tout le monde ne peut pas s'en targuer. En effet, le classement reflète toutefois clairement l’impact de l’intelligence artificielle sur le marché : Nvidia grimpe à la 4e place, et plusieurs entreprises profitent du cycle IA pour gagner en visibilité et en crédibilité, comme AMD (48e) et Workday (49e).Par rapport à l’an dernier,(JPMorgan gagne deux places, Walmart passe devant Alphabet), mais: c’est un classement de mastodontes, et ce sont les mêmes qui restent sur le podium.En dehors du top 10,: Netflix progresse à la 12e place (+3), Salesforce recule à la 20e (-3), IBM bondit à la 32e (+11), Accenture descend à la 33e (-3), TSMC grimpe à la 36e (+9) et Samsung Electronics chute à la 37e (-12)