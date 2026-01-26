Incroyable, Apple reste l’entreprise la plus admirée au monde depuis 19 ans
Pour la 19e année consécutive, Apple arrive en tête du classement World’s Most Admired Companies publié par Fortune. Un record de longévité qui confirme une chose : même quand Apple avance plus lentement sur un sujet aussi brûlant que l’IA, sa machine reste redoutablement bien perçue par les décideurs.
D’après Fortune, ce palmarès annuel s’appuie sur une enquête menée auprès d’environ 3 000 dirigeants, administrateurs et analystes, invités à évaluer les entreprises de leur secteur sur plusieurs critères : qualité du management, produits et services, responsabilité sociale, capacité à attirer les talents, ou encore exécution opérationnelle.
Et c’est justement là qu’Apple se distingue : pas forcément en remportant toutes les batailles technologiques, mais en restant une référence en matière de gestion, de cohérence produit et de discipline industrielle.
Fortune le note d’ailleurs sans détour : si de nombreux observateurs s’inquiètent du rythme d’Apple sur l’IA, les répondants continuent de lui attribuer les meilleurs scores, notamment pour sa capacité à gérer talent, capital et supply chain au même niveau que l’innovation.
Autre signal de la solidité d’Apple : la marque est très bien placée dans plusieurs autres palmarès du groupe Fortune sur l’année écoulée : 8e du Global 500, 4e du Fortune 500, 3e des entreprises les plus innovantes aux États-Unis ou encore 1re du classement Sector Leaders: Technology.
Même si l’écosystème Apple cristallise encore et toujours beaucoup de débats (prix, IA, App Store, dépendance à la Chine…), l’entreprise continue d’imposer une forme de domination globale dans l’image qu’elle renvoie aux décideurs.
En résumé, en 2026, on peut être
Par rapport à l’an dernier, il y a quelques chaises musicales (JPMorgan gagne deux places, Walmart passe devant Alphabet), mais aucune nouvelle tête ne vient chambouler l’ordre établi : c’est un classement de mastodontes, et ce sont les mêmes qui restent sur le podium.
En dehors du top 10, plusieurs acteurs tech connaissent une évolution notable : Netflix progresse à la 12e place (+3), Salesforce recule à la 20e (-3), IBM bondit à la 32e (+11), Accenture descend à la 33e (-3), TSMC grimpe à la 36e (+9) et Samsung Electronics chute à la 37e (-12)
Ce classement ne mesure ni la meilleure innovation, ni le produit le plus excitant du moment. Mais il récompense ce qu’Apple sait faire mieux que presque tout le monde : exécuter, durer, rassurer. Et tant que la firme gardera cette capacité à aligner produit, marque, logistique et rentabilité, elle pourra continuer à inquiéter sur certains sujets… tout en restant numéro 1 dans les sondages.
