Cruauté et fausses légendes : les 50 ans d'Apple racontés par ceux qui ont survécu à Steve Jobs

On en dit quoi ?



Le livre de Pogue tombe à pic pour le cinquantième anniversaire d'Apple, le 1er avril 2026, et on sent qu'il a eu accès à des gens qui ne parleront probablement plus jamais, ce qui est franchement intéressant. Bon par contre, le fait que Tim Cook ait refusé d'y participer est quand même révélateur d'un Apple qui contrôle et verrouille toujours son image, jusque dans les livres d'histoire.



Côté Steve Jobs, Pogue réussit visiblement à dépasser le cliché du génie visionnaire pour montrer un personnage un peu plus complexe, capable du pire avec ses équipes tout en leur arrachant le meilleur. Et puis cette idée de Jony Ive, que le soin invisible se ressent, c'est peut-être la meilleure définition de ce qu'Apple essaie encore de faire aujourd'hui, même si le prix de ce perfectionnisme est toujours un peu élevé, dans tous les sens du terme.