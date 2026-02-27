Steve Jobs in Exile : ce livre inédit sur ses années NeXT, loin d’Apple, en précommande
Par Laurence - Publié le
À l’approche d’une année symbolique pour Apple, un nouvel ouvrage s’apprête à lever le voile sur une période souvent résumée — à tort — comme une simple parenthèse dans la vie de Steve Jobs. Le livre de Geoffrey Cain paraîtra le 19 mai et promet de raconter, en profondeur, les années dites d’exil qui ont précédé le retour historique de Jobs chez Apple.
Rendu public par John Gruber, l’ouvrage se concentre sur les douze années passées par Steve Jobs chez NeXT, la société qu’il fonde après son éviction brutale d’Apple en 1985. Une période souvent éclipsée par la narration héroïque de son comeback, mais que Geoffrey Cain décrit comme une succession d’échecs spectaculaires, d’humiliations publiques et de quasi-faillites.
Selon l’auteur, ces années difficiles ont pourtant joué un rôle fondamental dans la transformation de Jobs : elles l’auraient contraint à revoir son style de management, à intégrer la discipline industrielle et à comprendre les limites de son propre génie créatif. Autant d’enseignements qui prépareront le terrain aux succès ultérieurs de l’iPod, de l’iPhone et de l’iPad.
Steve Jobs in Exile s’appuie sur un matériau rare : des images jamais diffusées de réunions internes chez NeXT, des documents privés de l’entreprise et de nouveaux entretiens avec des collaborateurs proches de Jobs. Geoffrey Cain promet ainsi
Le livre s’inscrit dans un contexte riche en commémorations. Steve Jobs aurait fêté ses 71 ans cette semaine, tandis qu’Apple se prépare à célébrer son 50e anniversaire. En parallèle, le Computer History Museum organise un événement Apple@50, et le journaliste David Pogue publiera prochainement un ouvrage consacré aux cinq décennies de la firme de Cupertino.
L’ouvrage bénéficie également de contributions notables : la préface est signée par Dan’l Lewin, cofondateur de NeXT et ancien dirigeant du Computer History Museum, tandis que la postface est écrite par Ed Catmull, qui cofonda Pixar aux côtés de Steve Jobs en 1986.
Disponible en précommande, Steve Jobs in Exile entend compléter le puzzle de la légende Jobs en rappelant une idée centrale : derrière le mythe du visionnaire infaillible se cache un parcours fait de revers, d’apprentissage et de remises en question — autant d’éléments sans lesquels le retour de Steve Jobs chez Apple n’aurait peut-être jamais eu lieu.
Les années NeXT, loin du mythe du retour triomphal
Rendu public par John Gruber, l’ouvrage se concentre sur les douze années passées par Steve Jobs chez NeXT, la société qu’il fonde après son éviction brutale d’Apple en 1985. Une période souvent éclipsée par la narration héroïque de son comeback, mais que Geoffrey Cain décrit comme une succession d’échecs spectaculaires, d’humiliations publiques et de quasi-faillites.
Selon l’auteur, ces années difficiles ont pourtant joué un rôle fondamental dans la transformation de Jobs : elles l’auraient contraint à revoir son style de management, à intégrer la discipline industrielle et à comprendre les limites de son propre génie créatif. Autant d’enseignements qui prépareront le terrain aux succès ultérieurs de l’iPod, de l’iPhone et de l’iPad.
Une enquête nourrie d’archives inédites
Steve Jobs in Exile s’appuie sur un matériau rare : des images jamais diffusées de réunions internes chez NeXT, des documents privés de l’entreprise et de nouveaux entretiens avec des collaborateurs proches de Jobs. Geoffrey Cain promet ainsi
le récit définitifd’une période clé, souvent mal comprise, qui aurait forgé le dirigeant capable de transformer Apple en entreprise la plus valorisée au monde.
Le livre s’inscrit dans un contexte riche en commémorations. Steve Jobs aurait fêté ses 71 ans cette semaine, tandis qu’Apple se prépare à célébrer son 50e anniversaire. En parallèle, le Computer History Museum organise un événement Apple@50, et le journaliste David Pogue publiera prochainement un ouvrage consacré aux cinq décennies de la firme de Cupertino.
Des signatures prestigieuses pour encadrer le récit
L’ouvrage bénéficie également de contributions notables : la préface est signée par Dan’l Lewin, cofondateur de NeXT et ancien dirigeant du Computer History Museum, tandis que la postface est écrite par Ed Catmull, qui cofonda Pixar aux côtés de Steve Jobs en 1986.
Disponible en précommande, Steve Jobs in Exile entend compléter le puzzle de la légende Jobs en rappelant une idée centrale : derrière le mythe du visionnaire infaillible se cache un parcours fait de revers, d’apprentissage et de remises en question — autant d’éléments sans lesquels le retour de Steve Jobs chez Apple n’aurait peut-être jamais eu lieu.