Tim Cook met fin aux rumeurs sur son départ et promet de rester chez Apple

On en dit quoi ?



Cook reste Cook : prudent, mesuré, et toujours très attaché à son image de capitaine tranquille. Le souci, c'est que le bateau tangue un peu. Perdre autant de cadres dirigeants en quelques semaines, confier une partie de l'IA à Google et repousser la refonte de Siri, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, l'homme a 28 ans de boîte, il connaît la maison mieux que personne, et il a visiblement encore envie d'en découdre. On verra bien si les nombreux lancements de 2026 lui donnent raison.