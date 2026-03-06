MacBook Neo : prix, IA et succession de Tim Cook... Les révélations de John Ternus
Par Laurence - Publié le
Après la présentation du MacBook Neo à New York, John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, a accordé une interview à ABC News. L’occasion pour lui de revenir sur la stratégie derrière ce nouveau Mac plus accessible — et sur les ambitions d’Apple avec l’intelligence artificielle.
Un Mac pensé pour toucher un public beaucoup plus large
Pour John Ternus, le MacBook Neo représente une opportunité majeure pour Apple d’élargir sa base d’utilisateurs.
Nous avons vu une opportunité de toucher beaucoup, beaucoup plus de personnes que jamais auparavant. C’est un produit solide, fiable et durable. Tout ce que vous attendez d’un Mac… et à ce prix, c’est vraiment remarquable, a-t-il expliqué.
Avec un prix de départ fixé à 699 euros, Apple vise clairement un segment jusqu’ici dominé par les PC Windows et les Chromebooks. L’objectif est de rendre l’expérience Mac accessible à un public beaucoup plus large, notamment les étudiants et les utilisateurs grand public.
Pourquoi Apple a attendu aussi longtemps
De nombreux observateurs se demandent pourquoi Apple a mis autant de temps à lancer un Mac réellement abordable. Selon lui, la réponse tient à l’exigence de la marque (la fameuse théorie).
La barre est très haute. Nous ne voulions pas le faire avant d’être capables de le faire vraiment bien, et de construire un Mac dont nous soyons fiers. Autrement dit, Apple préfère attendre le bon moment — notamment grâce à ses puces Apple silicon — plutôt que de lancer un produit moins ambitieux.
L’IA au cœur de l’avenir des produits Apple
Lors de l’entretien, John Ternus est également revenu sur l’importance croissante d'Apple Intelligence, la plateforme d’intelligence artificielle intégrée aux appareils Apple. Selon lui, l’IA deviendra progressivement une composante naturelle de l’expérience utilisateur.
Apple Intelligence va continuer à évoluer et rendre les choses que vous faites plus simples et meilleures. Et si nous faisons bien notre travail, les gens ne s’en rendront même pas forcément compte : ils utiliseront simplement de nouvelles fonctions parce qu’elles leur plaisent. Cette vision correspond à la philosophie d’Apple : intégrer l’IA de manière discrète, au service de l’utilisateur.
John Ternus, futur CEO d’Apple ?
L’interview a aussi abordé un sujet plus politique : la succession de Tim Cook. La journaliste Elizabeth Schulze n'a pas pris de GPS pour poser la question : sera-t-il le prochain CEO d'Apple ? John Ternus fait en effet partie des noms qui reviennent. Mais il est resté prudent.
La bonne nouvelle, c’est que j’adore le travail que je fais. Je travaille avec les personnes les plus incroyables au monde, et des jours comme aujourd’hui, quand nous annonçons tous ces produits, c’est vraiment le meilleur endroit où être.
Voilà bien une réponse diplomatique, mais plus directe ce qui est plutôt rare à Cupertino : les dirigeants d’Apple commentent rarement publiquement les spéculations autour de la succession à la tête de l’entreprise.
Qu'en penser ?
Avec le MacBook Neo, Apple espère désormais ouvrir une nouvelle ère pour le Mac en attirant un public beaucoup plus large tout en conservant les standards de qualité de la marque. Quitte à séduire des primo acquéreurs ou des utilisateurs de PC !