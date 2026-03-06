MacBook Neo : prix, IA et succession de Tim Cook... Les révélations de John Ternus

Un Mac pensé pour toucher un public beaucoup plus large

Nous avons vu une opportunité de toucher beaucoup, beaucoup plus de personnes que jamais auparavant. C’est un produit solide, fiable et durable. Tout ce que vous attendez d’un Mac… et à ce prix, c’est vraiment remarquable

Pourquoi Apple a attendu aussi longtemps

La barre est très haute. Nous ne voulions pas le faire avant d’être capables de le faire vraiment bien, et de construire un Mac dont nous soyons fiers

L’IA au cœur de l’avenir des produits Apple

Apple Intelligence va continuer à évoluer et rendre les choses que vous faites plus simples et meilleures. Et si nous faisons bien notre travail, les gens ne s’en rendront même pas forcément compte : ils utiliseront simplement de nouvelles fonctions parce qu’elles leur plaisent

John Ternus, futur CEO d’Apple ?

La bonne nouvelle, c’est que j’adore le travail que je fais. Je travaille avec les personnes les plus incroyables au monde, et des jours comme aujourd’hui, quand nous annonçons tous ces produits, c’est vraiment le meilleur endroit où être

Qu'en penser ?



Avec le MacBook Neo, Apple espère désormais ouvrir une nouvelle ère pour le Mac en attirant un public beaucoup plus large tout en conservant les standards de qualité de la marque. Quitte à séduire des primo acquéreurs ou des utilisateurs de PC !

, a-t-il expliqué.Avec un prix de départ fixé à 699 euros,. L’objectif est de rendre l’expérience Mac accessible à un public beaucoup plus large, notamment les étudiants et les utilisateurs grand public.Selon lui, la réponse tient à l’exigence de la marque (la fameuse théorie).. Autrement dit, Apple préfère attendre le bon moment — notamment grâce à ses puces Apple silicon — plutôt que de lancer un produit moins ambitieux.Lors de l’entretien,, la plateforme d’intelligence artificielle intégrée aux appareils Apple. Selon lui, l’IA deviendra progressivement une composante naturelle de l’expérience utilisateur.. Cette vision correspond à la philosophie d’Apple : intégrer l’IA de manière discrète, au service de l’utilisateur.L’interview a aussi abordé un sujet plus politique :Mais il est resté prudent.: les dirigeants d’Apple commentent rarement publiquement les spéculations autour de la succession à la tête de l’entreprise.