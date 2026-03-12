L’iPhone Fold pourrait adopter une interface d'iPad pour gérer... le multitâche

Un écran externe proche d’un petit iPhone

Une interface optimisée pour le multitâche !

Touch ID à la place de Face ID

Le premier fleuron de la gamme Ultra ? Le prix de ce nouveau smartphone devrait se situer autour de 2 000 dollars, positionnant clairement l’appareil dans la catégorie ultra premium et le lancement d'une gamme Ultra. Si ces informations se confirment, l’iPhone Fold pourrait devenir l’un des lancements les plus marquants de l’histoire de l’iPhone, en introduisant pour la première fois un format pliable dans l’écosystème Apple.

Selon Mark Gurman, Apple travaillerait sur une interface totalement adaptée au. Elle lui permettrait d’afficher plusieurs applications côte à côte, ce qui exploiterait pleinement la surface d’affichage offerte par ce nouveau format.Toujours d’après le journaliste, l’appareil proposeraitgrâce à un écran externe proche de la taille d’un petit iPhone (utilisable comme un smartphone classique) et à un écran interne plus large, qui se déploie pour offrir une surface proche d’une petite tablette., similaire à celui du premier Google Pixel Fold, plutôt qu’au format plus étroit utilisé par certains modèles récents comme le Samsung Galaxy Z Fold.Pour tirer parti de cet écran plus grand, Cupertino aurait donc prévu plusieurs ajustements logiciels. Les applications principales d’iOS pourraient intégrer une, permettant d’accéder rapidement aux différentes sections d’une app ou de basculer entre plusieurs contenus.Les développeurs auraient également la possibilité d’adapter leurs applications iPhone pour les rendre plus proches d’apps iPad, avec des interfaces mieux adaptées au multitâche. En revanche,, contrairement à ce que certains imaginaient.Le design du smartphone pourrait aussi introduire un changement important du côté de la biométrie.En effet, l’appareil serait trop fin pour accueillir le système de capteurs nécessaires à Face ID.À la place de la célèbre encoche ou du module en forme de pilule, elle utiliserait un. Malgré cette modification, l’appareil conserverait la fonctionnalité Dynamic Island, qui permet d’afficher des activités en temps réel comme la musique, les appels ou les notifications.