Départ de Tim Cook : Trump publie un long post entre éloge et... léchage de bottes

On en dit quoi ?

GROS COUPS DE POUCE

fait

Ce post de Trump, c'est du Trump à l'état pur. Il complimente tout en se mettant en valeur, il fait l'éloge tout en glissant une humiliation, il reconnaît le travail de Cook tout en soulignant que c'est grâce à ses propresque tout a bien marché.Si on reste focus sur Apple, le sujet est pourtant très sérieux., ça laisse une marque forte : l'entreprise est passée d'environ 350 milliards de dollars de capitalisation à plus de 3 500 milliards aujourd'hui. John Ternus va hériter d'une machine qui tourne, mais avec des défis importants : l'IA où Apple est à la ramasse la plus totale, la Chine qui se tend, l'Europe qui serre la vis avec le DMA. Et pendant ce temps, Donald Trump continuera sans doute à se féliciter d'avoirApple.