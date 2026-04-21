Départ de Tim Cook : Trump publie un long post entre éloge et... léchage de bottes
Par Vincent Lautier - Publié le
Vous le savez, Apple a officialisé le départ de Tim Cook, avec John Ternus comme successeur. Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social avec un long post où il mélange éloges, comparaison avec Steve Jobs et une petite punchline sur Cook qui l'aurait appelé pour lui
Juste après l'annonce, Donald Trump a pris sa plus belle plume sur Truth Social pour saluer Tim Cook. Enfin,
Trump en profite aussi pour ressortir son fameux
Côté Apple, vous l'avez compris, la transition se fera le 1er septembre 2026. Tim Cook, arrivé à la tête de l'entreprise en août 2011 après le décès de Steve Jobs, deviendra dans la foulée executive chairman, avec un focus sur les relations politiques et institutionnelles. Son successeur, le beau John Ternus, est actuellement responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple. C'est lui qui a piloté le développement des puces Apple Silicon, et vous pouvez en apprendre plus sur lui dans notre article que nous lui avons dédié. Un profil d'ingénieur pur donc, plus proche du modèle Jobs que du modèle Cook, qui était plus orienté opérations et finance.
Ce post de Trump, c'est du Trump à l'état pur. Il complimente tout en se mettant en valeur, il fait l'éloge tout en glissant une humiliation, il reconnaît le travail de Cook tout en soulignant que c'est grâce à ses propres
Si on reste focus sur Apple, le sujet est pourtant très sérieux. Quinze ans de règne Cook, ça laisse une marque forte : l'entreprise est passée d'environ 350 milliards de dollars de capitalisation à plus de 3 500 milliards aujourd'hui. John Ternus va hériter d'une machine qui tourne, mais avec des défis importants : l'IA où Apple est à la ramasse la plus totale, la Chine qui se tend, l'Europe qui serre la vis avec le DMA. Et pendant ce temps, Donald Trump continuera sans doute à se féliciter d'avoir
lécher les bottes, pour être poli. Du pur Trump donc.
Le post Truth Social, entre éloge et moquerie
Juste après l'annonce, Donald Trump a pris sa plus belle plume sur Truth Social pour saluer Tim Cook. Enfin,
saluer, c'est un grand mot. Le président américain commence par écrire qu'il a
toujours été un grand fan de Tim Cook, avant de rappeler leur
longue et très belle relation. Il raconte ensuite que Cook l'avait appelé au début de son premier mandat avec
un assez gros problème que seul moi, en tant que président, pouvais résoudre. Et c'est là qu'il glisse sa punchline :
j'étais très impressionné par moi-même d'avoir le patron d'Apple qui m'appelait pour me lécher les bottes(ou cul, si vous préférez la traduction moins classe). Dans le reste du message, Trump ajoute que Cook l'appelait
jamais tropmais pouvait se montrer
parfois un peu trop agressif dans ses demandes.
Retour du "Tim Apple" et ombre de Steve Jobs
Trump en profite aussi pour ressortir son fameux
Tim Apple, un lapsus rigolo qu'il avait lâché en 2019 et qu'il a en fait intégré comme un running gag dans son vocabulaire. Dans ce post, il écrit
Tim Apple (Cook !) qui m'appelle, comme pour assumer un peu plus la vanne. Et puis il s'autorise une comparaison qui va faire grincer des dents chez les fans de la marque :
j'ai toujours été un grand fan de Tim Cook, et aussi de Steve Jobs, mais si Steve n'avait pas été pris à la Planète Terre si jeune, et qu'il avait dirigé l'entreprise à la place de Tim, la société aurait bien marché, mais pas aussi bien qu'elle a marché sous Tim. Une manière, l'air de rien, de complimenter Cook tout en remettant Jobs au second plan.
John Ternus reprend les commandes en septembre
Côté Apple, vous l'avez compris, la transition se fera le 1er septembre 2026. Tim Cook, arrivé à la tête de l'entreprise en août 2011 après le décès de Steve Jobs, deviendra dans la foulée executive chairman, avec un focus sur les relations politiques et institutionnelles. Son successeur, le beau John Ternus, est actuellement responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple. C'est lui qui a piloté le développement des puces Apple Silicon, et vous pouvez en apprendre plus sur lui dans notre article que nous lui avons dédié. Un profil d'ingénieur pur donc, plus proche du modèle Jobs que du modèle Cook, qui était plus orienté opérations et finance.
On en dit quoi ?
Ce post de Trump, c'est du Trump à l'état pur. Il complimente tout en se mettant en valeur, il fait l'éloge tout en glissant une humiliation, il reconnaît le travail de Cook tout en soulignant que c'est grâce à ses propres
GROS COUPS DE POUCEque tout a bien marché. Très classique donc.
Si on reste focus sur Apple, le sujet est pourtant très sérieux. Quinze ans de règne Cook, ça laisse une marque forte : l'entreprise est passée d'environ 350 milliards de dollars de capitalisation à plus de 3 500 milliards aujourd'hui. John Ternus va hériter d'une machine qui tourne, mais avec des défis importants : l'IA où Apple est à la ramasse la plus totale, la Chine qui se tend, l'Europe qui serre la vis avec le DMA. Et pendant ce temps, Donald Trump continuera sans doute à se féliciter d'avoir
faitApple.