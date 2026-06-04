Apple paie 212 millions d'euros au fisc français pour sécuriser son montage irlandais

On en dit quoi ?



Rien d'illégal là-dedans, c'est de l'optimisation comme la pratiquent toutes les grandes multinationales, mais l'écart entre les milliards encaissés en France et l'impôt vraiment payé pique un peu les yeux. L'accord arrange visiblement les deux camps, de la prévisibilité pour Apple, des recettes garanties pour Bercy. Sauf que le montage qui fait remonter la valeur vers Dublin, lui, ne bouge pas d'un cheveu. Quand vous achetez un iPhone en France, vous imaginiez que la facture partait surtout d'Irlande ?