Rachat de SFR : un accord à 20 milliards et des abonnés qui vont changer d'opérateurs

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas être fasciné devant ce moment d'histoire des télécoms français, mais on serait bien naïfs de s'en réjouir trop vite. La concurrence à quatre, c'est exactement ce qui a tiré les prix vers le bas pendant plus de dix ans, et la voir se réduire à trois, ça sent le retour de bâton sur la facture. Reste l'inconnue des autorités, qui pourraient très bien retoquer l'affaire ou la conditionner sévèrement. Sans oublier les milliers de salariés qui vivent déjà ça comme un deuil annoncé. Bref, un séisme à 20 milliards dont on ne mesurera vraiment l'onde de choc que dans deux ou trois ans.