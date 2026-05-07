Vente de SFR : pourquoi les négociations prennent du retard
Par Laurence - Publié le
Le rachat de SFR par le consortium réunissant Orange, Free et Bouygues Telecom ne sera finalement pas bouclé dans les délais initialement prévus. Les discussions exclusives engagées avec Altice France devaient théoriquement se terminer le 15 mai, mais plusieurs points techniques et juridiques restent encore à finaliser. Pour autant, personne ne semble remettre en cause l’opération.
Lorsque les négociations exclusives ont été annoncées le 17 avril dernier, le délai fixé au 15 mai paraissait déjà particulièrement serré pour une opération de cette ampleur. Dès les premiers jours, plusieurs observateurs du secteur expliquaient que ce calendrier avait surtout été fixé pour donner un cadre aux discussions, davantage que comme une véritable échéance réaliste.
Pour rappel, le projet vise tout simplement à démanteler SFR entre plusieurs acteurs du marché français des télécoms, pour un montant estimé à plus de 20 milliards d’euros. Un dossier extrêmement sensible, à la fois sur le plan industriel, financier, réglementaire, mais aussi juridique.
Selon plusieurs sources proches du dossier, les négociations avancent toujours, mais Patrick Drahi resterait particulièrement attentif aux moindres conditions du futur accord.
Le prix global proposé par le consortium — environ 20,35 milliards d’euros — ne serait plus vraiment sujet à débat. En revanche, de nombreux éléments périphériques restent encore ouverts : les clauses d’ajustement du prix, la répartition précise des actifs, les modalités juridiques, ou encore organisation des transferts d’activités.
Autant de paramètres complexes qui nécessitent l’intervention des avocats, des banques d’affaires, des cabinets de conseil, et des experts réglementaires. Alors forcément, ce type de négociation prend du temps.
Malgré l’expiration de la période d’exclusivité le 15 mai, très peu d’acteurs du marché imaginent aujourd’hui un retour à la case départ. En théorie, Altice pourrait rouvrir les discussions avec d’autres acheteurs potentiels si aucun accord n’était signé à temps. Mais dans les faits, le scénario semble hautement improbable.
Plusieurs sources évoquent plutôt une simple prolongation des négociations de quelques jours afin de finaliser proprement le protocole d’accord. Le calendrier n’a d’ailleurs pas aidé : le 15 mai tombe cette année pendant le week-end de l’Ascension, ce qui complique naturellement les derniers arbitrages et validations.
L’enjeu dépasse largement le simple rachat d’un opérateur. La disparition potentielle de SFR sous sa forme actuelle pourrait profondément rebattre les cartes du marché français des télécoms : il faudra redistribuer des fréquences et réorganiser les infrastructures, la concurrence va évoluer. Sans parler des possibles impacts sociaux.
Le dossier devra ensuite encore passer l’étape cruciale des autorités de régulation françaises et européennes, qui examineront de près les conséquences d’un retour à trois grands opérateurs sur le marché mobile français.
Malgré ce léger retard, le climat autour du dossier reste relativement serein. Les discussions continuent, les grandes lignes de l’accord semblent déjà actées, et le consortium mené par Orange, Bouygues Telecom et Free paraît toujours déterminé à aller jusqu’au bout. En coulisses, chacun semble surtout vouloir éviter une erreur sur un dossier historique qui pourrait transformer durablement le paysage des télécoms français.
Un calendrier jugé trop ambitieux dès le départ
Lorsque les négociations exclusives ont été annoncées le 17 avril dernier, le délai fixé au 15 mai paraissait déjà particulièrement serré pour une opération de cette ampleur. Dès les premiers jours, plusieurs observateurs du secteur expliquaient que ce calendrier avait surtout été fixé pour donner un cadre aux discussions, davantage que comme une véritable échéance réaliste.
Pour rappel, le projet vise tout simplement à démanteler SFR entre plusieurs acteurs du marché français des télécoms, pour un montant estimé à plus de 20 milliards d’euros. Un dossier extrêmement sensible, à la fois sur le plan industriel, financier, réglementaire, mais aussi juridique.
chaque détail passé au crible
Selon plusieurs sources proches du dossier, les négociations avancent toujours, mais Patrick Drahi resterait particulièrement attentif aux moindres conditions du futur accord.
Le prix global proposé par le consortium — environ 20,35 milliards d’euros — ne serait plus vraiment sujet à débat. En revanche, de nombreux éléments périphériques restent encore ouverts : les clauses d’ajustement du prix, la répartition précise des actifs, les modalités juridiques, ou encore organisation des transferts d’activités.
Autant de paramètres complexes qui nécessitent l’intervention des avocats, des banques d’affaires, des cabinets de conseil, et des experts réglementaires. Alors forcément, ce type de négociation prend du temps.
Un retard… mais pas de remise en cause
Malgré l’expiration de la période d’exclusivité le 15 mai, très peu d’acteurs du marché imaginent aujourd’hui un retour à la case départ. En théorie, Altice pourrait rouvrir les discussions avec d’autres acheteurs potentiels si aucun accord n’était signé à temps. Mais dans les faits, le scénario semble hautement improbable.
Plusieurs sources évoquent plutôt une simple prolongation des négociations de quelques jours afin de finaliser proprement le protocole d’accord. Le calendrier n’a d’ailleurs pas aidé : le 15 mai tombe cette année pendant le week-end de l’Ascension, ce qui complique naturellement les derniers arbitrages et validations.
Qu'en penser ?
L’enjeu dépasse largement le simple rachat d’un opérateur. La disparition potentielle de SFR sous sa forme actuelle pourrait profondément rebattre les cartes du marché français des télécoms : il faudra redistribuer des fréquences et réorganiser les infrastructures, la concurrence va évoluer. Sans parler des possibles impacts sociaux.
Le dossier devra ensuite encore passer l’étape cruciale des autorités de régulation françaises et européennes, qui examineront de près les conséquences d’un retour à trois grands opérateurs sur le marché mobile français.
Malgré ce léger retard, le climat autour du dossier reste relativement serein. Les discussions continuent, les grandes lignes de l’accord semblent déjà actées, et le consortium mené par Orange, Bouygues Telecom et Free paraît toujours déterminé à aller jusqu’au bout. En coulisses, chacun semble surtout vouloir éviter une erreur sur un dossier historique qui pourrait transformer durablement le paysage des télécoms français.