Vente de SFR : pourquoi les négociations prennent du retard

Qu'en penser ?



L’enjeu dépasse largement le simple rachat d’un opérateur. La disparition potentielle de SFR sous sa forme actuelle pourrait profondément rebattre les cartes du marché français des télécoms : il faudra redistribuer des fréquences et réorganiser les infrastructures, la concurrence va évoluer. Sans parler des possibles impacts sociaux.



Le dossier devra ensuite encore passer l’étape cruciale des autorités de régulation françaises et européennes, qui examineront de près les conséquences d’un retour à trois grands opérateurs sur le marché mobile français.



Malgré ce léger retard, le climat autour du dossier reste relativement serein. Les discussions continuent, les grandes lignes de l’accord semblent déjà actées, et le consortium mené par Orange, Bouygues Telecom et Free paraît toujours déterminé à aller jusqu’au bout. En coulisses, chacun semble surtout vouloir éviter une erreur sur un dossier historique qui pourrait transformer durablement le paysage des télécoms français.