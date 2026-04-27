Bouygues lance le Mega Big à 29,99€ pour répondre à Free Max
Par Vincent Lautier - Publié le
Bouygues Telecom dégaine son forfait Mega Big à 29,99€ par mois (19,99€ pour les clients Bbox), un mois après le lancement de Free Max. La promesse : 250 Go en France, 40 Go à l'étranger dans 150 destinations, et appels/SMS illimités vers l'Europe et les DOM-TOM. Une réponse alignée sur le prix de Free, mais sans la data totalement illimitée.
Côté data, le Mega Big propose donc 250 Go en 5G utilisables en France, en Europe, dans les DOM-TOM et en Suisse, avec un débit qui n'est pas plafonné. À l'étranger, vous bénéficiez de 40 Go dans 150 destinations, ce qui représente le choix pays le plus large du marché français à ce tarif. Les appels, SMS et MMS sont eux illimités vers et depuis la France métropolitaine, l'Europe, les DOM-TOM et la Suisse. Bouygues a aussi profité de l'occasion pour lancer son programme Smart Change 24 mois, qui permet de changer de smartphone tous les deux ans en revendant l'ancien.
Pour rappel, Free Max a été lancé en fanfare le 31 mars 2026 au même prix de 29,99€ par mois (19,99€ pour les abonnés Freebox), mais avec une data totalement illimitée en France et dans 135 destinations. Le forfait de Free inclut aussi l'eSIM Watch pour connecter une montre sans frais supplémentaires, le service VPN de Free et l'accès à Free TV avec 300 chaînes. Bouygues ne propose pas tous ces services additionnels et limite la data à 250 Go, mais propose en échange une couverture étendue à 150 pays.
L'opérateur n'a surtout pas voulu copier exactement l'offre de Free, et c'est compréhensible. Free Max est un pari économique pour Free, qui doit miser sur sa propre infrastructure pour absorber la consommation illimitée de ses clients. Bouygues préfère sécuriser ses marges avec un plafond data élevé mais bien présent, et qui couvrira probablement les besoins de la grande majorité des utilisateurs. 250 Go par mois, c'est très largement de quoi tenir, sauf si vous êtes du genre à streamer en 4K toute la journée en partage de connexion.
Le problème, c'est que le terme
Le forfait Mega Big en détail
Côté data, le Mega Big propose donc 250 Go en 5G utilisables en France, en Europe, dans les DOM-TOM et en Suisse, avec un débit qui n'est pas plafonné. À l'étranger, vous bénéficiez de 40 Go dans 150 destinations, ce qui représente le choix pays le plus large du marché français à ce tarif. Les appels, SMS et MMS sont eux illimités vers et depuis la France métropolitaine, l'Europe, les DOM-TOM et la Suisse. Bouygues a aussi profité de l'occasion pour lancer son programme Smart Change 24 mois, qui permet de changer de smartphone tous les deux ans en revendant l'ancien.
Et face à Free Max ?
Pour rappel, Free Max a été lancé en fanfare le 31 mars 2026 au même prix de 29,99€ par mois (19,99€ pour les abonnés Freebox), mais avec une data totalement illimitée en France et dans 135 destinations. Le forfait de Free inclut aussi l'eSIM Watch pour connecter une montre sans frais supplémentaires, le service VPN de Free et l'accès à Free TV avec 300 chaînes. Bouygues ne propose pas tous ces services additionnels et limite la data à 250 Go, mais propose en échange une couverture étendue à 150 pays.
Quelle est la stratégie de Bouygues ?
L'opérateur n'a surtout pas voulu copier exactement l'offre de Free, et c'est compréhensible. Free Max est un pari économique pour Free, qui doit miser sur sa propre infrastructure pour absorber la consommation illimitée de ses clients. Bouygues préfère sécuriser ses marges avec un plafond data élevé mais bien présent, et qui couvrira probablement les besoins de la grande majorité des utilisateurs. 250 Go par mois, c'est très largement de quoi tenir, sauf si vous êtes du genre à streamer en 4K toute la journée en partage de connexion.
On en dit quoi ?
Le problème, c'est que le terme
Mega Biglaisse imaginer un forfait surdimensionné en terme de data, alors que la vraie révolution chez Free, c'est justement la disparition du plafond . Pour un usage classique, 250 Go suffisent et le forfait de Bouygues est très correct, mais l'effet psychologique du
vraiment illimitén'est pas présent, sans parler des services absents, comme le VPN, les chaînes TV, ou la eSIM que votre Apple Watch réclame parfois, pour les mieux équipé. Allez, question classique, vous êtes chez quel opérateur en ce moment vous ?