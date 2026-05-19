Vous êtes chez RED SFR ? Bientôt vous serez chez Free

On en dit quoi ?



Le vrai sujet n'est pas tellement de savoir si votre numéro RED finira chez Free ou ailleurs. C'est plutôt ce passage de quatre à trois opérateurs de réseau, du jamais vu depuis l'arrivée de Free en 2012. C'est cette concurrence à quatre qui a tiré les prix vers le bas pendant plus d'une décennie. Free promet de ne pas augmenter ses forfaits historiques avant 2027, Bouygues jure que les prix resteront bas, mais faut-il vraiment les croire ?