Vous êtes chez RED SFR ? Bientôt vous serez chez Free
Par Vincent Lautier - Publié le
Altice a ouvert des négociations exclusives avec Orange, Bouygues et Free pour vendre SFR à la découpe, pour 20,35 milliards d'euros. Dans le partage envisagé, Free serait bien placé pour récupérer RED by SFR et en faire sa marque low-cost officielle. Si vous êtes abonné RED, votre forfait va peut-être changer d'opérateur dans les mois qui viennent, sans que vous ayez votre mot à dire.
Le 17 avril dernier, Altice France a ouvert des négociations exclusives avec Orange, Bouygues Telecom et Free pour vendre SFR par morceaux. L'offre commune atteint 20,35 milliards d'euros et la période d'exclusivité, d'abord fixée au 15 mai, vient d'être prolongée jusqu'au 5 juin. L'idée du trio est simple : se partager les actifs plutôt que laisser le numéro deux français à un seul repreneur.
La clé de répartition envisagée donne 42 pourcent à Bouygues, 31 pourcent à Free et 27 pourcent à Orange. Ce sont 25 millions d'abonnés qui devraient ainsi être redistribués entre trois opérateurs qu'ils n'ont pas choisis. Bouygues piocherait aussi dans les clients professionnels via SFR Business, pendant que les particuliers basculeraient chez Free ou Orange selon des modalités encore floues.
Voilà le détail qui intéresse les abonnés de l'offre low-cost. Plusieurs scénarios circulent dans le secteur, et Free ne voudrait pas seulement les clients, il voudrait aussi la marque. RED by SFR deviendrait alors la marque low-cost officielle de Free, sur le modèle de Sosh chez Orange ou B&You chez Bouygues. Free, lui, n'a jamais eu ce type de marque secondaire : son forfait à 2 euros tenait déjà ce rôle.
Récupérer RED, c'est combler une case vide dans son catalogue, sans toucher à l'image de Free Mobile. Le scénario tient la route pour l'opérateur, mais il reste pour l'instant à l'état d'hypothèse de couloir. Le communiqué officiel, lui, ne s'est pas prononcé sur le sort des marques.
Si vous êtes abonné RED, rien ne bouge demain matin. La continuité de service est garantie par le code de la consommation, et le nouvel opérateur sera tenu de proposer un niveau de service équivalent à un prix égal ou inférieur. En cas de modification du contrat à votre désavantage, vous pouvez résilier sans frais dans un délai de quatre mois.
L'intégration prendra des années. La marque SFR pourrait même survivre jusqu'en 2030 le temps de migrer tout le monde. Le président de l'Autorité de la concurrence a déjà prévenu qu'un feu vert avant fin 2026 lui paraissait improbable, et les opérateurs eux-mêmes répètent qu'il n'existe
Le vrai sujet n'est pas tellement de savoir si votre numéro RED finira chez Free ou ailleurs. C'est plutôt ce passage de quatre à trois opérateurs de réseau, du jamais vu depuis l'arrivée de Free en 2012. C'est cette concurrence à quatre qui a tiré les prix vers le bas pendant plus d'une décennie. Free promet de ne pas augmenter ses forfaits historiques avant 2027, Bouygues jure que les prix resteront bas, mais faut-il vraiment les croire ?
Une vente à la découpe à 20,35 milliards
Le 17 avril dernier, Altice France a ouvert des négociations exclusives avec Orange, Bouygues Telecom et Free pour vendre SFR par morceaux. L'offre commune atteint 20,35 milliards d'euros et la période d'exclusivité, d'abord fixée au 15 mai, vient d'être prolongée jusqu'au 5 juin. L'idée du trio est simple : se partager les actifs plutôt que laisser le numéro deux français à un seul repreneur.
La clé de répartition envisagée donne 42 pourcent à Bouygues, 31 pourcent à Free et 27 pourcent à Orange. Ce sont 25 millions d'abonnés qui devraient ainsi être redistribués entre trois opérateurs qu'ils n'ont pas choisis. Bouygues piocherait aussi dans les clients professionnels via SFR Business, pendant que les particuliers basculeraient chez Free ou Orange selon des modalités encore floues.
Pourquoi Free veut RED
Voilà le détail qui intéresse les abonnés de l'offre low-cost. Plusieurs scénarios circulent dans le secteur, et Free ne voudrait pas seulement les clients, il voudrait aussi la marque. RED by SFR deviendrait alors la marque low-cost officielle de Free, sur le modèle de Sosh chez Orange ou B&You chez Bouygues. Free, lui, n'a jamais eu ce type de marque secondaire : son forfait à 2 euros tenait déjà ce rôle.
Récupérer RED, c'est combler une case vide dans son catalogue, sans toucher à l'image de Free Mobile. Le scénario tient la route pour l'opérateur, mais il reste pour l'instant à l'état d'hypothèse de couloir. Le communiqué officiel, lui, ne s'est pas prononcé sur le sort des marques.
Ce qui change pour votre forfait
Si vous êtes abonné RED, rien ne bouge demain matin. La continuité de service est garantie par le code de la consommation, et le nouvel opérateur sera tenu de proposer un niveau de service équivalent à un prix égal ou inférieur. En cas de modification du contrat à votre désavantage, vous pouvez résilier sans frais dans un délai de quatre mois.
L'intégration prendra des années. La marque SFR pourrait même survivre jusqu'en 2030 le temps de migrer tout le monde. Le président de l'Autorité de la concurrence a déjà prévenu qu'un feu vert avant fin 2026 lui paraissait improbable, et les opérateurs eux-mêmes répètent qu'il n'existe
aucune certitudeque l'opération aboutisse.
On en dit quoi ?
Le vrai sujet n'est pas tellement de savoir si votre numéro RED finira chez Free ou ailleurs. C'est plutôt ce passage de quatre à trois opérateurs de réseau, du jamais vu depuis l'arrivée de Free en 2012. C'est cette concurrence à quatre qui a tiré les prix vers le bas pendant plus d'une décennie. Free promet de ne pas augmenter ses forfaits historiques avant 2027, Bouygues jure que les prix resteront bas, mais faut-il vraiment les croire ?