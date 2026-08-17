PayPal négocie toujours sa vente à Stripe, et réclame plus que les 53 milliards
Par Vincent Lautier - Publié le
Selon le Wall Street Journal, PayPal discute toujours de sa vente à un consortium formé de Stripe et du fonds Advent International. Une première offre à 60,50 dollars par action, environ 53 milliards de dollars, a été refusée en juillet. Les discussions ont repris sur un prix relevé, et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines.
L'information a été révélée vendredi par le Wall Street Journal, et elle confirme que le dossier avance vite. Le conseil d'administration de PayPal a jugé les 60,50 dollars par action insuffisants et viserait un prix plus proche de 70 dollars. Dans le montage discuté, Stripe et Advent détiendraient chacun une part égale de l'entreprise, sans intention de la découper en morceaux. Aucun des acteurs ne commente, PayPal garde le silence et Stripe répète qu'elle ne réagit pas aux rumeurs, mais Bloomberg avait déjà révélé l'intérêt de Stripe en février dernier, et l'action avait bondi de près de 7 % sur cette simple indiscrétion. Rien n'est signé pour autant, et ce genre de négociation peut encore capoter.
Pour mesurer le chemin parcouru, il faut se souvenir que PayPal, pionnier du paiement en ligne fondé en 1998 puis propriété d'eBay jusqu'à leur séparation en 2015, pesait environ 360 milliards de dollars en Bourse à l'été 2021, en pleine euphorie du commerce en ligne. Au moment de l'offre de juillet, l'entreprise n'en valait plus qu'une quarantaine de milliards, ce qui fait de la proposition à 53 milliards une prime de 28 % sur le cours. Entre la fin de la vague Covid, la concurrence d'Apple Pay, de Shopify ou encore de Klarna, et des restructurations à répétition, la décennie a été longue pour l'ancien champion.
En face, Stripe est dans une forme insolente. La société des frères Collison, toujours non cotée, est valorisée autour de 159 milliards de dollars et a traité 1 900 milliards de dollars de paiements en 2025, en hausse de 34 %. En absorbant PayPal, le nouvel ensemble dépasserait les 3 700 milliards de dollars de volume annuel et deviendrait un des tout premiers acteurs mondiaux du secteur, avec au passage une dépendance réduite envers Visa et Mastercard. Ce serait, de très loin, la plus grosse acquisition de l'histoire de la fintech.
Stripe est née en 2010 en regardant PayPal dominer le marché, et la voilà en position de racheter son aînée avec un fonds d'investissement en renfort. Le prix discuté raconte surtout la décennie ratée de PayPal, passée de 360 à une quarantaine de milliards pendant que ses concurrents grossissaient. On attend maintenant de voir si le conseil d'administration obtient ses 70 dollars par action, et la réponse devrait arriver d'ici quelques semaines.
Un refus, puis des discussions qui s'accélèrent
L'information a été révélée vendredi par le Wall Street Journal, et elle confirme que le dossier avance vite. Le conseil d'administration de PayPal a jugé les 60,50 dollars par action insuffisants et viserait un prix plus proche de 70 dollars. Dans le montage discuté, Stripe et Advent détiendraient chacun une part égale de l'entreprise, sans intention de la découper en morceaux. Aucun des acteurs ne commente, PayPal garde le silence et Stripe répète qu'elle ne réagit pas aux rumeurs, mais Bloomberg avait déjà révélé l'intérêt de Stripe en février dernier, et l'action avait bondi de près de 7 % sur cette simple indiscrétion. Rien n'est signé pour autant, et ce genre de négociation peut encore capoter.
La longue glissade de PayPal
Pour mesurer le chemin parcouru, il faut se souvenir que PayPal, pionnier du paiement en ligne fondé en 1998 puis propriété d'eBay jusqu'à leur séparation en 2015, pesait environ 360 milliards de dollars en Bourse à l'été 2021, en pleine euphorie du commerce en ligne. Au moment de l'offre de juillet, l'entreprise n'en valait plus qu'une quarantaine de milliards, ce qui fait de la proposition à 53 milliards une prime de 28 % sur le cours. Entre la fin de la vague Covid, la concurrence d'Apple Pay, de Shopify ou encore de Klarna, et des restructurations à répétition, la décennie a été longue pour l'ancien champion.
Stripe changerait de dimension
En face, Stripe est dans une forme insolente. La société des frères Collison, toujours non cotée, est valorisée autour de 159 milliards de dollars et a traité 1 900 milliards de dollars de paiements en 2025, en hausse de 34 %. En absorbant PayPal, le nouvel ensemble dépasserait les 3 700 milliards de dollars de volume annuel et deviendrait un des tout premiers acteurs mondiaux du secteur, avec au passage une dépendance réduite envers Visa et Mastercard. Ce serait, de très loin, la plus grosse acquisition de l'histoire de la fintech.
On en dit quoi ?
Stripe est née en 2010 en regardant PayPal dominer le marché, et la voilà en position de racheter son aînée avec un fonds d'investissement en renfort. Le prix discuté raconte surtout la décennie ratée de PayPal, passée de 360 à une quarantaine de milliards pendant que ses concurrents grossissaient. On attend maintenant de voir si le conseil d'administration obtient ses 70 dollars par action, et la réponse devrait arriver d'ici quelques semaines.