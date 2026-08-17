PayPal négocie toujours sa vente à Stripe, et réclame plus que les 53 milliards

On en dit quoi ?



Stripe est née en 2010 en regardant PayPal dominer le marché, et la voilà en position de racheter son aînée avec un fonds d'investissement en renfort. Le prix discuté raconte surtout la décennie ratée de PayPal, passée de 360 à une quarantaine de milliards pendant que ses concurrents grossissaient. On attend maintenant de voir si le conseil d'administration obtient ses 70 dollars par action, et la réponse devrait arriver d'ici quelques semaines.