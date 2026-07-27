Elon Musk fait volte-face sur l’IA !

Qu’en penser ?



Le discours d’Elon Musk sur l’intelligence artificielle continue d’évoluer. Sans nier les risques, il semble désormais considérer que l’accélération du développement de l’IA est inévitable et que ses bénéfices pourraient largement dépasser ses dangers. Cette vision tranche avec les appels à la prudence qu’il lançait encore récemment et illustre à quel point le débat évolue rapidement, à mesure que les modèles deviennent plus puissants et que la concurrence entre les grands acteurs du secteur s’intensifie. Mais d'un autre coté en tant qu'homme d'affaires, il a aussi besoin de convaincre ses investisseurs et de mettre un peu d'eau dans son vin...