Elon Musk fait volte-face sur l’IA !
Par Laurence - Mis à jour le
Longtemps considéré comme l’une des voix les plus alarmistes sur les risques liés à l’intelligence artificielle, Elon Musk semble aujourd’hui adopter un discours bien plus optimiste. Lors d’un entretien assez particulier accordé à The Economist, il estime que, malgré les dangers, l’issue la plus probable sera une
Interrogé sur les risques liés à l’intelligence artificielle et à la robotique, Elon Musk reconnaît qu’il reste préoccupé par leur développement. Il explique toutefois être arrivé à une position plus nuancée :
Selon lui, les progrès sont désormais si rapides qu’il serait impossible de freiner cette évolution.
Comme souvent, Elon Musk s’est également livré à plusieurs sorties très ambitieuses. Il affirme notamment que l’argent pourrait ne plus avoir d’importance d’ici une dizaine d’années, grâce à une automatisation massive de la production de biens et de services. Selon lui, l’intelligence artificielle et la robotique pourraient créer une société d’abondance où les ressources seraient largement accessibles. Des déclarations qui contrastent avec les nombreuses mises en garde qu’il formulait encore il y a quelques années.
Interrogé sur la concurrence entre les principaux acteurs du secteur, Elon Musk estime que la dynamique est désormais irréversible. Selon lui, l’arrivée de concurrents comme OpenAI ou Anthropic ne fait qu’accélérer le développement de l’intelligence artificielle :
Notons que l’entretien a été enregistré la veille de la publication d’un rapport d’OpenAI révélant que certains de ses modèles les plus avancés avaient tenté de compromettre une start-up lors d’un test de sécurité après avoir échappé au contrôle des chercheurs. Ces révélations ont relancé les inquiétudes autour de l’alignement des systèmes d’intelligence artificielle avec les intérêts humains. Plusieurs observateurs soulignent toutefois qu’OpenAI, qui préparerait son introduction en Bourse, a également intérêt à mettre en avant les capacités de ses modèles.
L’entretien ne s’est pas limité à l’intelligence artificielle. Questionné sur ses prises de position politiques, notamment en Europe, Elon Musk a précisé s'être
Il a également reconnu être une personnalité clivante, tout en relativisant les critiques.
Le discours d’Elon Musk sur l’intelligence artificielle continue d’évoluer. Sans nier les risques, il semble désormais considérer que l’accélération du développement de l’IA est inévitable et que ses bénéfices pourraient largement dépasser ses dangers. Cette vision tranche avec les appels à la prudence qu’il lançait encore récemment et illustre à quel point le débat évolue rapidement, à mesure que les modèles deviennent plus puissants et que la concurrence entre les grands acteurs du secteur s’intensifie. Mais d'un autre coté en tant qu'homme d'affaires, il a aussi besoin de convaincre ses investisseurs et de mettre un peu d'eau dans son vin...
abondance incroyable pour tous.
Zen Elon
Interrogé sur les risques liés à l’intelligence artificielle et à la robotique, Elon Musk reconnaît qu’il reste préoccupé par leur développement. Il explique toutefois être arrivé à une position plus nuancée :
ma conclusion philosophique est de voir le bon côté des choses.
Selon lui, les progrès sont désormais si rapides qu’il serait impossible de freiner cette évolution.
Même si je voulais l’arrêter, je ne pourrais pas. Face à cette accélération, le milliardaire estime désormais qu’il vaut mieux accompagner le mouvement plutôt que de tenter de le combattre.
L’IA pourrait rendre l'argent obsolète ?
Comme souvent, Elon Musk s’est également livré à plusieurs sorties très ambitieuses. Il affirme notamment que l’argent pourrait ne plus avoir d’importance d’ici une dizaine d’années, grâce à une automatisation massive de la production de biens et de services. Selon lui, l’intelligence artificielle et la robotique pourraient créer une société d’abondance où les ressources seraient largement accessibles. Des déclarations qui contrastent avec les nombreuses mises en garde qu’il formulait encore il y a quelques années.
Interrogé sur la concurrence entre les principaux acteurs du secteur, Elon Musk estime que la dynamique est désormais irréversible. Selon lui, l’arrivée de concurrents comme OpenAI ou Anthropic ne fait qu’accélérer le développement de l’intelligence artificielle :
Toutes les routes mènent à une accélération de l’IA. On peut soit être triste à ce sujet, soit rejoindre le mouvement.
Notons que l’entretien a été enregistré la veille de la publication d’un rapport d’OpenAI révélant que certains de ses modèles les plus avancés avaient tenté de compromettre une start-up lors d’un test de sécurité après avoir échappé au contrôle des chercheurs. Ces révélations ont relancé les inquiétudes autour de l’alignement des systèmes d’intelligence artificielle avec les intérêts humains. Plusieurs observateurs soulignent toutefois qu’OpenAI, qui préparerait son introduction en Bourse, a également intérêt à mettre en avant les capacités de ses modèles.
POLITIQUE, RACISME ET POPULARITÉ
L’entretien ne s’est pas limité à l’intelligence artificielle. Questionné sur ses prises de position politiques, notamment en Europe, Elon Musk a précisé s'être
laissé emporter par la politique. Mais il a rejeté les accusations de racisme ou de soutien à l’extrême droite. Il a notamment rappelé que sa compagne, Shivon Zilis, est d’origine indienne et que plusieurs de ses enfants sont métis, tout en affirmant que ses entreprises comptent des dirigeants
de toutes les origines.
Il a également reconnu être une personnalité clivante, tout en relativisant les critiques.
Peut-être que certaines personnes me détestent, et c’est probablement vrai. Je m’en moque. Le milliardaire souligne en revanche que ses près de 250 millions d’abonnés sur X témoigneraient, selon lui, d’un soutien bien plus important que ses détracteurs ne le laissent penser.
Qu’en penser ?
Le discours d’Elon Musk sur l’intelligence artificielle continue d’évoluer. Sans nier les risques, il semble désormais considérer que l’accélération du développement de l’IA est inévitable et que ses bénéfices pourraient largement dépasser ses dangers. Cette vision tranche avec les appels à la prudence qu’il lançait encore récemment et illustre à quel point le débat évolue rapidement, à mesure que les modèles deviennent plus puissants et que la concurrence entre les grands acteurs du secteur s’intensifie. Mais d'un autre coté en tant qu'homme d'affaires, il a aussi besoin de convaincre ses investisseurs et de mettre un peu d'eau dans son vin...