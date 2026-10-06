Schneider Electric rachète l'américain PTC pour 22,6 milliards

On en dit quoi ?



D'habitude, ça se passe dans l'autre sens, les géants américains raflent les pépites technologiques européennes et tout le monde râle. Voir un groupe français s'offrir un des gros éditeurs de Boston, pour une fois, ça fait plaisir. Le pari est quand même énorme, tout repose sur l'idée que la folie des datacenters va durer assez longtemps pour rembourser la dette. Si l'IA ralentit, la facture restera. Mais un champion européen du logiciel industriel de cette taille ne se construit pas sans risque, et celui-là est au moins assumé jusqu'au bout.