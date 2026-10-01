Le Pentagone demande à Elon Musk quelles armes l'armée doit acheter

On en dit quoi ?



Demander à deux industriels de l'armement de rédiger la liste de courses de leur principal client, il fallait oser. Personne ne conteste que SpaceX et Anduril savent livrer du matériel qui fonctionne, et c'est sans doute pour ça qu'ils sont là. Sauf que la lettre de mission ne prévoit aucun garde-fou visible sur les conflits d'intérêts, et qu'une partie des recommandations restera classifiée. Les contribuables américains paieront donc des armes choisies, en partie à huis clos, par ceux qui les fabriquent.