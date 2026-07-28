Crise de la RAM ? Apple approche les 5 000 milliards de capitalisation boursière

DE RECORD EN RECORD

Les grandes étapes de la capitalisation d’Apple :



• Août 2018 : 1 000 milliards de dollars

• Août 2020 : 2 000 milliards de dollars

• Janvier 2022 : 3 000 milliards de dollars (en séance)

• Juillet 2026 : 4 000 milliards de dollars

• Aujourd’hui : 4 940 milliards de dollars

POURQUOI LE TITRE S’ENVOLE ?

LE CAP DES 5 000 MILLIARDS, UNE ÉTAPE SYMBOLIQUE

Qu’en penser ?



Les records boursiers d’Apple ne signifient pas que tout est gagné. Elle doit d'ailleurs dévoiler ses prochains résultats dans quelques jours. Une capitalisation aussi élevée implique aussi des attentes considérables de la part des investisseurs. Chaque nouveau produit, chaque résultat trimestriel et chaque avancée dans l’IA sera désormais scruté avec encore plus d’attention. Ce seuil de 5 000 milliards de dollars illustre le chemin parcouru depuis le premier iPhone et confirme que, près de cinquante ans après sa création, la société est désormais une vraie machine à sous.

Avec une action clôturant à 336,91 dollars, en progression d’environ 22,5 % depuis la fin du mois de juin,. A quelques jours de son prochain exercice (peut-être le dernier présenté par Tim Cook), le montant exactquotidiennement, notamment en raison des importants programmes de rachat d’actions menés par le groupe. Cette progression permet également à Apple de reprendre la première place mondiale devant Nvidia parmi les entreprises cotées les plus valorisées.Il y a encore quelques années, le cap des 1 000 milliards de dollars semblait presque inaccessible. Depuis, les seuils se sont enchaînés à un rythme inédit. En moins de huit ans, elle aura donc multiplié sa valeur par près de cinq.Cette envolée s’explique par plusieurs facteurs.. Le marché semble également croire au potentiel des prochaines annonces autour de l’intelligence artificielle et du renouvellement de la gamme iPhone. La perspective d’un nouveau cycle de produits, associée à une trésorerie toujours colossale et à des rachats massifs d’actions, contribue également à soutenir le cours.Après plusieurs mois durant lesquelsCupertino retrouve la première marche du podium. La bataille reste toutefois très serrée entre les deux géants américains, mais la crise de la RAM est là. Les écarts de valorisation se comptent désormais en quelques dizaines de milliards de dollars, soit parfois une seule bonne séance de Bourse.Même si la capitalisation boursière fluctue en permanence au gré des marchés,Aucune entreprise cotée n’a encore atteint une telle valorisation. Ce chiffre illustre autant la confiance des investisseurs que la place occupée par Apple dans l’économie mondiale, où l’iPhone, les Mac, les services et désormais l’intelligence artificielle continuent d’alimenter les anticipations de croissance.. Depuis son introduction en Bourse,. La première est intervenue le, avec un split de 2 pour 1, suivie d’une opération identique le, puis leApple a ensuite réalisé son split le plus spectaculaire le, en divisant chaque action en sept nouvelles actions, une opération qui a fortement élargi la base d’investisseurs. Enfin, le, la firme a effectué son split le plus récent, à raison de 4 actions pour 1,