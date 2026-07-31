220 milliards pour l’IA : pourquoi Amazon séduit Wall Street, contrairement à Meta

Qu’en penser ?



L’enjeu n’est plus seulement de développer de meilleurs modèles d’intelligence artificielle, mais surtout de construire suffisamment d’infrastructures pour les faire fonctionner. La somme investie est colossale (220 milliards de dollars) et pourtant la bourse -qui a durement sanctionné Meta et Alphabet pour leurs investissements dans l'IA- a eu une réaction totalement contraire !



Mais pourquoi ? Tout simplement à cause du cloud et d'AWS. Ce ne sont pas les dépenses qui font peur aux marchés, mais leur capacité à être rapidement rentabilisées, ce qui sera le cas grâce à AWS. Et au delà, ces investissement ne seront toujours pas suffisants pour répondre à la demande actuelle.



Si cette prévision se confirme, la pénurie de capacités de calcul pourrait durer plusieurs années et continuer à faire grimper le prix de composants stratégiques comme la mémoire. Après les GPU de Nvidia, c’est désormais toute la chaîne d’approvisionnement de l’IA qui semble sous tension.