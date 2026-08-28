Nvidia et Mistral veulent un datacenter IA géant en Seine-et-Marne, la fronde monte

On en dit quoi ?



L'intention derrière ce campus se défend, la France a tout intérêt à ne pas dépendre entièrement des clouds américains pour son IA. Mais poser 1,4 gigawatt et un îlot de chaleur à 2 degrés au milieu d'un village de 650 habitants, sur des terres nourricières, ça pose de vraies questions qu'un mois de consultation ne suffit peut-être pas à balayer. La souveraineté technologique est vitale. Elle ne dispense pas de regarder en face ce qu'on brûle pour l'obtenir.