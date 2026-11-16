SpaceX réussit un exploit historique : Starship récupéré en plein vol après 22 heures dans l'espace

Une première historique pour SpaceX

Ça valait bien un gros câlin !

Pourquoi cette récupération est-elle si importante ?

Un succès malgré la perte du propulseur Super Heavy

Qu'en penser ?



Avec cette récupération spectaculaire, SpaceX franchit une nouvelle étape vers son objectif de développer une fusée entièrement réutilisable. Une ambition qui dépasse largement le lancement de satellites Starlink. Starship doit notamment jouer un rôle important dans le programme Artemis de la NASA, destiné à ramener des astronautes sur la Lune, avant d'éventuelles missions vers Mars. Mais récupérer une fusée ne signifie pas encore pouvoir la réutiliser immédiatement. SpaceX devra notamment prouver que ses étages peuvent enchaîner les vols avec un minimum d'opérations de maintenance. Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait profondément modifier l'économie du transport spatial et renforcer encore la domination de SpaceX sur le marché des lancements.

Samedi 14 novembre, SpaceX a réussi une opération particulièrement impressionnante sur sa base de Starbase, au Texas. Après avoir passé plus de 22 heures dans l'espace et effectué 14 tours de la Terre,L'engin, baptisé Ship 42, avait décollé la veille à l'occasion du quinzième vol d'essai de la mégafusée Starship. Pendant sa mission, il avait notamment placé en orbite 26 satellites Starlink.Mais le véritable défi se situait au retour. Après avoir traversé l'atmosphère à très grande vitesse, le vaisseau de 52 mètres de hauteur est réapparu dans les nuages au-dessus du Texas. Ses moteurs se sont alors rallumés pour ralentir sa descente et le replacer à la verticale.Cette séquence particulièrement spectaculaire a fait le tour des réseaux sociaux et marque une première dans l'histoire des vols spatiaux.SpaceX avait déjà réussi à récupérer à plusieurs reprises le premier étage de Starship, baptisé Super Heavy, en utilisant cette même technique. Mais la récupération de l'étage supérieur représente un défi autrement plus complexe. Contrairement au propulseur, qui se sépare de la fusée quelques minutes après le décollage,Il doit notamment, puis effectuer une série de manœuvres particulièrement précises pour rejoindre sa tour de lancement. Le but est de pouvoir récupérer les deux étages de sa fusée, les inspecter, les ravitailler et les réutiliser rapidement. Une approche qui permettrait de réduire considérablement le coût des lancements spatiaux, à condition de démontrer que ces opérations peuvent être répétées de manière fiable.Tout ne s'est cependant pas déroulé comme prévu lors de ce quinzième vol d'essai. SpaceX espérait initialement récupérer les deux étages de sa fusée au cours de la même mission. Mais le propulseur Super Heavy a rencontré des difficultés peu après sa séparation, empêchant son retour vers la tour de lancement. Il a finalement été perdu au-dessus du golfe du Mexique., qui n'avait encore jamais tenté une telle opération après un vol orbital. L'entreprise devra désormais démontrer qu'elle peut reproduire cette performance et surtout remettre rapidement en service un vaisseau déjà utilisé.