SpaceX : amarrage record à l'ISS en 8 heures, sauf que les Russes font trois fois mieux
Par Vincent Lautier - Publié le
La capsule de la mission Crew-13 s'est amarrée à la Station spatiale internationale 7 heures et 55 minutes après son décollage de Floride. Aucun vaisseau américain n'avait jamais fait aussi vite, et pourtant SpaceX ne s'en vante pas trop : la position de l'ISS a fait le plus gros du boulot du travail. Les Russes, eux, savent boucler le même trajet en 3 heures.
Partie de Cap Canaveral jeudi à 17h10, heure de Paris, la capsule Grace a rejoint la station dans la nuit, à 1h05 précisément. Une Crew Dragon met d'habitude entre 15 et 30 heures pour rattraper l'ISS, qui file à 28 000 km/h. En février dernier, l'équipage de la Française Sophie Adenot avait patienté 34 heures entre le départ et l'amarrage. Le précédent record habité américain, signé Crew-11 en août 2025, était de 14 heures et 43 minutes. À bord cette fois, l'Américaine Jessica Watkins commande la mission, avec le pilote Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le cosmonaute russe Sergueï Teteryatnikov. Les quatre viennent justement relever Sophie Adenot et ses coéquipiers, et resteront six mois là-haut.
SpaceX n'a rien changé au matériel. La fusée était une Falcon 9 classique, et la capsule venait même d'être réparée : une fuite sur une valve du système de propulsion avait repoussé le lancement de trois semaines. Tout s'est joué au moment du décollage. Pour rejoindre l'ISS, il faut rattraper une cible en mouvement. La durée du voyage dépend donc de la position de la station pile au moment où la fusée quitte le sol. Jeudi, elle se trouvait au bon endroit. Julianna Scheiman, la responsable des programmes Dragon chez SpaceX, n'a d'ailleurs pas cherché d'explication plus glorieuse après le vol : son équipe a eu de la chance, tout simplement.
Le record absolu appartient toujours au Soyouz. Le 14 octobre 2020, le MS-17 avait bouclé le trajet depuis Baïkonour en 3 heures et 3 minutes, avec deux orbites au compteur. Les capsules Soyouz volent depuis 1967, elles sont étroites et spartiates, et leurs occupants n'ont aucune envie d'y passer une journée entière, donc les équipes au sol ont appris à raccourcir les vols au maximum. La NASA fait le calcul inverse. Ses Crew Dragon ne transportent des humains que depuis 2020, elles sont bien plus confortables, et l'agence préfère laisser à l'équipage le temps de calibrer les instruments sur une trajectoire sans risque. La météo de Floride, avec ses orages et son espace aérien saturé, réduit en plus les fenêtres de tir, un problème que Baïkonour connaît beaucoup moins.
Ce record ne doit pas grand-chose au talent, et c'est SpaceX qui le dit. La prudence de la NASA se comprend quand même très bien. Gagner quelques heures ne justifie aucun risque supplémentaire avec un équipage, alors que les Russes ont des décennies de vols en Soyouz pour assumer leurs trajectoires agressives. Et puis par chez nous, cet amarrage annonce surtout le retour sur Terre de Sophie Adenot.
Moins de 8 heures de vol
Partie de Cap Canaveral jeudi à 17h10, heure de Paris, la capsule Grace a rejoint la station dans la nuit, à 1h05 précisément. Une Crew Dragon met d'habitude entre 15 et 30 heures pour rattraper l'ISS, qui file à 28 000 km/h. En février dernier, l'équipage de la Française Sophie Adenot avait patienté 34 heures entre le départ et l'amarrage. Le précédent record habité américain, signé Crew-11 en août 2025, était de 14 heures et 43 minutes. À bord cette fois, l'Américaine Jessica Watkins commande la mission, avec le pilote Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le cosmonaute russe Sergueï Teteryatnikov. Les quatre viennent justement relever Sophie Adenot et ses coéquipiers, et resteront six mois là-haut.
Mais pourquoi un trajet si court ?
SpaceX n'a rien changé au matériel. La fusée était une Falcon 9 classique, et la capsule venait même d'être réparée : une fuite sur une valve du système de propulsion avait repoussé le lancement de trois semaines. Tout s'est joué au moment du décollage. Pour rejoindre l'ISS, il faut rattraper une cible en mouvement. La durée du voyage dépend donc de la position de la station pile au moment où la fusée quitte le sol. Jeudi, elle se trouvait au bon endroit. Julianna Scheiman, la responsable des programmes Dragon chez SpaceX, n'a d'ailleurs pas cherché d'explication plus glorieuse après le vol : son équipe a eu de la chance, tout simplement.
Les Russes font beaucoup mieux
Le record absolu appartient toujours au Soyouz. Le 14 octobre 2020, le MS-17 avait bouclé le trajet depuis Baïkonour en 3 heures et 3 minutes, avec deux orbites au compteur. Les capsules Soyouz volent depuis 1967, elles sont étroites et spartiates, et leurs occupants n'ont aucune envie d'y passer une journée entière, donc les équipes au sol ont appris à raccourcir les vols au maximum. La NASA fait le calcul inverse. Ses Crew Dragon ne transportent des humains que depuis 2020, elles sont bien plus confortables, et l'agence préfère laisser à l'équipage le temps de calibrer les instruments sur une trajectoire sans risque. La météo de Floride, avec ses orages et son espace aérien saturé, réduit en plus les fenêtres de tir, un problème que Baïkonour connaît beaucoup moins.
On en dit quoi ?
Ce record ne doit pas grand-chose au talent, et c'est SpaceX qui le dit. La prudence de la NASA se comprend quand même très bien. Gagner quelques heures ne justifie aucun risque supplémentaire avec un équipage, alors que les Russes ont des décennies de vols en Soyouz pour assumer leurs trajectoires agressives. Et puis par chez nous, cet amarrage annonce surtout le retour sur Terre de Sophie Adenot.