SpaceX : amarrage record à l'ISS en 8 heures, sauf que les Russes font trois fois mieux

On en dit quoi ?



Ce record ne doit pas grand-chose au talent, et c'est SpaceX qui le dit. La prudence de la NASA se comprend quand même très bien. Gagner quelques heures ne justifie aucun risque supplémentaire avec un équipage, alors que les Russes ont des décennies de vols en Soyouz pour assumer leurs trajectoires agressives. Et puis par chez nous, cet amarrage annonce surtout le retour sur Terre de Sophie Adenot.