TV+ lance son film de la Saint Valentin (The Sky is Everywhere), Coco Chanel, Christian Dior

The New Look

En effet, Apple TV+ sort aujourd'hui The Sky is Everywhere . Basé sur le roman éponyme pour jeunes adultes de Jandy Nelson, ce film est le dernier en date issu du partenariat prolifique avec le Studio A24. Réalisé par Joséphine Decker, il met en scène une adolescente de 17 ans qui vient de perdre sa sœur aînée, montrant son parcours initiatique dans le monde de la musique.Dans la série des contenus à venir, Cupertino a fait quelques annonces cette semaine. On trouve en effet une série, un thriller épique qui se déroule pendant la, dans un Paris sous l'occupation. Il retracera un moment de l'histoire de la haute couture française, lorsque le règne deprend fin et arrive un certain(avec Juliette Binoche et Ben Mendelsohn).L'acteur est surtout connu pour sa performance (et son oscar) dans Le Pianiste . Ghosted est un film mêlant action et romance qui sera mis en scène par Dexter Fletcher ( Rocketman et Bohemian Rhapsody ). Le scénario est signé Paul Wernick et Rhett Reese (à qui l'on doit des films moins romantiques, à savoir Deadpool et Zombieland ).