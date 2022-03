Apple s'offre l'adaptation en série du très grand classique Metropolis

D'après le communiqué , il s'agira d'une série écrite et réalisée par, connu pour avoir produit Mr. Robot (ou encore Homecoming et Gaslit), et produit par UCP. Apparemment, le réalisateur travaillerait sur ce gigantesque projetRappelons que la première version réalisée est inspirée du roman éponyme de Thea Von Harbou paru en 1925 . Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cet univers, l'histoire se déroule dans uneet fait suite aux tentatives de Freder et de Maria de surmonter le vaste gouffre qui sépare les classes sociales de leur ville et de réunir les ouvriers, chacun des deux représentants sa propre caste.Ce film muet est considéré comme l'un des premiers longs métrages du genre et est unanimement reconnu depuis (notamment par Martin Scorsese).On croise donc les doigts pour cette reprise...