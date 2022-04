TV+ : Snoopy et Charlie Brown, Pomme de Pin et Poney, Roar et Slow Horses

A l'approche de la journée de la Terre, la firme propose non pas un documentaire comme l'année dernière, mais un, dénommé : Chaque geste compte ! Les plus jeunes pourront aussi regarder Pomme de Pin et Poney (promis on y est pour rien).et découvrir une collection d'histoires racontées à travers les yeux de huit femmes différentes. Le programme est diffusé à partir d'aujourd'hui.Même si le temps s'annonce prometteur, on pourra regarder la suite de, une fiction d’espionnage (avec des agents du MI5) mettant en vedetteet. Ou encore d'autres épisodes de, cette fresque historique sud-coréenne basée sur le roman éponyme de Min Jin Lee. Après, on aura le choix entre WeCrashed les derniers jours de Ptolemy Grey , Et toujours pour profiter d’un moment plus léger avec Central Park Il s'agira d'un rôle récurrent dans lequel elle jouera Jack, un fort sympathique investisseur en capital-risque.