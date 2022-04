Photo/vidéo : un Canon EOS R7 (APSC) abordable et qui filme en 4K60 ?

• Capteur 32mp APS-C BSI

• 20fps

• Puce DIGIC X

• Lecteur CFExpress & SD

• 4K @ 60fps

• 1080p @ 240 fps

• C-Log 3

• Une ergonomie proche des EOS R6 and EOS R5

• Annonce prévue durant l'été 2022

moyen format

D'après, les spécificitations seraient assez intéressantes, comme vous pouvez le voir :Une bonne cadence de shoot en photo,, ce boitier hybride serait une bonne alternative au R6 (2500€) , pour ceux qui n'ont pas un besoin absolu d'un capteur plein format. Même les YouTubers et les Vloggers pourraient lui trouver certaines qualités, si le capteur était bien stabilisé et l'écran orientable.Car ici,, grâce à des optiques moins chère et des zoom plus efficaces. On espère juste que Canon ne recycle pas le capteur de l'EOS 90D , qui a déjà 3 ans...Le prix n'a pas été envisagé, mais beaucoup estiment qu'on serait