Face à la perte d'abonnés, Netflix est attaquée en justice par ses actionnaires

déclarations fausses et/ou trompeuses

la croissance des acquisitions d'abonnés ralentissait, à cause, entre autres, du partage des comptes entre plusieurs clients et de la concurrence accrue d'autres services de streaming

L'histoire peut rappeler celle des actionnaires d' Apple attaquant Tim Cook et Luca Maestri en 2020, pour leur présentation beaucoup trop optimiste du 1er novembre 2018 (juste avant la crise de l'iPhone et le premier avertissement sur résultats en janvier 2019).Ils ont en effet porté. Dans un communiqué, ils dénoncent deset lui reprochent notamment debien avant quePour rappel, la semaine dernière , Netflix a annoncé(une première historique depuis plus de 10 ans). Elle avait précisé que la perte réelle était beaucoup plus importante avec le nombre de foyers accédant à ses services sans payer, les fameux comptes partagés se chiffreraient à plusieurs millions.